WWDC重头戏 苹果发布全新iPadOS

向生产力大步前进！

苹果今晚发布了一项真正值得鼓掌的系统改进：iPadOS，独立于 iOS 存在，苹果专为 iPad 打造的系统，更偏向于桌面 macOS 的使用习惯。

iPadOS 拥有更为密集的主屏幕，每屏可容纳更多的图标，在主屏上左滑可以调出永久小部件，类似于桌面小工具。主屏右侧可显示消息副屏。

iPadOS 上可以为每个打开的 App 拆分视图，同时创建多个工作窗口，长按某一个任务列表或者链接，你可以直接将它拖拽到其他位置进行新的分屏或者新窗口。分屏可以调整大小，多窗口可堆叠，并且可以在同一个 App 内做多次分屏，图片、视频、链接和文本内容可以在多个分屏间拖拽使用，也就是可以实现真正意义多任务执行了。

苹果还为 iPad 带来了「桌面级」浏览，与 Google Docs 或 Squarespace 等网络应用程序具有更好的兼容性，iPad Safari 也获得了新的键盘快捷键和下载管理器。

iPadOS 细化了文件管理系统。iCloud Drive 现在支持文件夹共享，而不仅仅是文件，新的「文件」应用也采用了类似于 macOS 的列视图，附加存储的目录显示在「文件」应用中。iPad 现在支持外置 USB 和 SD 卡，只需插入并通过「文件」应用即可访问，值得庆祝的是，对于相机，还有一种你喜欢的自动启动方式，比如连上相机后自动启动用户常用的第三方图像编辑器——比如 Lightroom。

iPadOS 添加了自定义字体支持，用户可以从 App Store 下载字体库。另外，在 iPad 上的文本编辑有了新手势，一个是三指手势收放的剪切复制粘贴，还有一个是三指滑动的撤消。iPad 也有了一种新的紧凑型布局键盘模式，键盘的尺寸缩小，只占据了屏幕空间的一小部分，而且可以随意拖到屏幕的其他位置。最后，苹果强调了 Apple Pencil 对 iPad 生产力的重要性，在 iPadOS 上，Pencil 的延迟从 20 毫秒降至 9 毫秒，以便在使用数字手写笔时进行更具响应性的交互。手写标记在系统范围内集成，因此你可以直接注释屏幕截图或整个文档。苹果还开放了 PencilKit API，可用于第三方应用。

作为一个全新登场的系统，iPadOS 应该也会和 iOS 13 一起推送更新，各位 iPad 用户们应该会相当兴奋，我们将在开发者预览版到来后为大家进行更全面梳理。总而言之，iPadOS 的出现标志着 iPad 朝着更专业的目标前进，距离变成一台小型便携电脑的理想越来越近。

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