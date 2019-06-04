2019苹果设计奖获奖名单出炉 有几分接地气

2019-06-04 10:29:12
Ruins
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反正有能玩上瘾的游戏就对了。



按照惯例，每年 WWDC 上苹果都会举行年度苹果设计奖（Apple Design Awards）的颁奖，以鼓励那些有创意又有创新的开发团队。今年也不例外。获得 2019 Apple Design Awards 的游戏和应用名单现已出炉，你都认识吗？

好吧，不管这些 App 看起来眼熟不眼熟，看看获奖者将领到的丰厚奖品，想必你也会十分羡慕。

今年的 Apple Design Awards 奖品包括：

512GB iPhone XS
AirPods
12.9 英寸 iPad Pro + Apple Pencil
Apple Watch Series 4
顶配款的 MacBook Pro
顶配款的 iMac Pro
Apple TV 4K
纯铝制的纪念奖杯
App Store 首页推荐



今年的 Apple Design Awards 获奖 App 包括：



Ordia 一款小巧却十分丰富的冒险游戏



Flow by Moleskine  笔记本名牌 Moleskine 旗下笔记应用



The Gardens Between  具有童话气息的休闲类冒险解谜游戏



狂野飙车9：Legends  来自 Gameloft 的人气赛车系列再续辉煌



Pixelmator Photo  为 iPad 提供桌面级的照片处理工具



ELOH 《老人之旅》开发商带来的音乐解谜游戏



Butterfly iQ — Ultrasound  一款极具医疗和教学价值的超声波成像软件



Thumper: Pocket Edition  人气节奏游戏《暴走甲虫》最新作



HomeCourt - The Basketball App  iPhone XS 发布会上展现 A12 之强大的篮球训练应用

 

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