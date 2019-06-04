2019苹果设计奖获奖名单出炉 有几分接地气

反正有能玩上瘾的游戏就对了。





按照惯例，每年 WWDC 上苹果都会举行年度苹果设计奖（Apple Design Awards）的颁奖，以鼓励那些有创意又有创新的开发团队。今年也不例外。获得 2019 Apple Design Awards 的游戏和应用名单现已出炉，你都认识吗？



好吧，不管这些 App 看起来眼熟不眼熟，看看获奖者将领到的丰厚奖品，想必你也会十分羡慕。



今年的 Apple Design Awards 奖品包括：



512GB iPhone XS

AirPods

12.9 英寸 iPad Pro + Apple Pencil

Apple Watch Series 4

顶配款的 MacBook Pro

顶配款的 iMac Pro

Apple TV 4K

纯铝制的纪念奖杯

App Store 首页推荐







今年的 Apple Design Awards 获奖 App 包括：







Ordia 一款小巧却十分丰富的冒险游戏







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