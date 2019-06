2019苹果设计奖获奖名单出炉 有几分接地气

反正有能玩上瘾的游戏就对了。





按照惯例,每年 WWDC 上苹果都会举行年度苹果设计奖(Apple Design Awards)的颁奖,以鼓励那些有创意又有创新的开发团队。今年也不例外。获得 2019 Apple Design Awards 的游戏和应用名单现已出炉,你都认识吗?



好吧,不管这些 App 看起来眼熟不眼熟,看看获奖者将领到的丰厚奖品,想必你也会十分羡慕。



今年的 Apple Design Awards 奖品包括:



512GB iPhone XS

AirPods

12.9 英寸 iPad Pro + Apple Pencil

Apple Watch Series 4

顶配款的 MacBook Pro

顶配款的 iMac Pro

Apple TV 4K

纯铝制的纪念奖杯

App Store 首页推荐







今年的 Apple Design Awards 获奖 App 包括:







Ordia 一款小巧却十分丰富的冒险游戏







Flow by Moleskine 笔记本名牌 Moleskine 旗下笔记应用







The Gardens Between 具有童话气息的休闲类冒险解谜游戏







狂野飙车9:Legends 来自 Gameloft 的人气赛车系列再续辉煌







Pixelmator Photo 为 iPad 提供桌面级的照片处理工具







ELOH 《老人之旅》开发商带来的音乐解谜游戏







Butterfly iQ — Ultrasound 一款极具医疗和教学价值的超声波成像软件







Thumper: Pocket Edition 人气节奏游戏《暴走甲虫》最新作







HomeCourt - The Basketball App iPhone XS 发布会上展现 A12 之强大的篮球训练应用





欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。