WWDC上没有提到的iOS 13这些新变化

更多细节等待大家慢慢摸索。
今天凌晨的 WWDC 主题演讲中，苹果发布了 iOS 13。大会上演示了一些值得注意的新功能，包括万众期待的黑暗模式，以及 Siri，Photos 和 AirPods 的新功能。然而，还有很多细碎的小功能仅在大屏幕上一闪而过，从这个幻灯片中我们可以看到至少有 65 个其他的新改进将在今年秋天 iOS 13 正式版更新时到来。下面我们就来看看。
iOS 13 系统：
• 优化电池充电
• 单点登录扩展
• 通过蜂窝网络下载大型应用的选项，取消大小限制
• 视频下载针对印度的拥堵进行了优化
• 控制中心的无线选择
• 增强的 QR 码扫描
• Apple Books 阅读积分
• 低数据模式
• 改进音量调节界面
音频：
• 杜比全景声播放
• 蓝牙无线分配器
FaceTime，电话和消息：
• 改进了消息中的搜索
• 静音未知来电
• 启用双卡 FaceTime
• 启用双 SIM 卡 iMessage
相片：
• 共享照片的位置控件
• 增强照片查看功能
提醒和注意事项：
• Notes 支持的文件夹管理
• 支持自定义提醒列表的外观
• 支持仅查看 Notes 中的协作
• Notes 支持更强大的搜索功能
• Notes 增加新的核对表选项
MDM和业务：
• 商务聊天建议
• BYOD 的数据分离
• 管理用于业务的 Apple IDS
• 设备注册的现代身份验证
日历、邮件和联系人：
• 在日历中添加附件到事件
• 联系人中的新关系标签
• 在 Mail 中阻止发件人
• 在 Mail 中静音线程
键盘和语言：
• 单独的表情符号和地球键
• 增强的语言设置
• 泰语——英语双语词典
• 越南—英语双语词典
• 印地语和英语双语键盘
• 印地语预测输入
• 荷兰语预测输入
• 可调中文手写键盘高度
• 越南语预测输入
• 瑞典语预测输入
• 粤语预测输入
• 阿拉伯语预测输入
• 支持每个应用的语言选择
• 更新的家居配件控制
• 弱密码警告
• 双卡同时拨打电话
• 所有 22 种印度官方语言的键盘支持
• 新的印度语系统字体
• Apple News + 追加英国和澳大利亚本地化
Siri：
• 印度英语的 Siri 声音
• Apple 播客中的 Siri 建议
• 来自第三方应用的 Siri 建议
• 家庭自动化中的 Siri 快捷方式
• 可会话的 Siri 快捷方式
CarPlay和地图：
• CarPlay 支持第二个视频流
• CarPlay 支持不规则的屏幕
• CarPlay 现可呼叫 Hey Siri
• CarPlay 可调节屏幕尺寸
• CarPlay 驾驶时勿扰模式
• 独立的 CarPlay 应用视图
• CarPlay 灯光模式
• 改进报告地图中的问题
• Maps Place Card 功能增强
Safari：
• 更新了 Safari Start Page
• 增加 Safari 的 Siri 建议
• 改进防指纹保护功能
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