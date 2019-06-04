WWDC上没有提到的iOS 13这些新变化

更多细节等待大家慢慢摸索。

今天凌晨的 WWDC 主题演讲中，苹果发布了 iOS 13。大会上演示了一些值得注意的新功能，包括万众期待的黑暗模式，以及 Siri，Photos 和 AirPods 的新功能。然而，还有很多细碎的小功能仅在大屏幕上一闪而过，从这个幻灯片中我们可以看到至少有 65 个其他的新改进将在今年秋天 iOS 13 正式版更新时到来。下面我们就来看看。







iOS 13 系统：



• 优化电池充电

• 单点登录扩展

• 通过蜂窝网络下载大型应用的选项，取消大小限制

• 视频下载针对印度的拥堵进行了优化

• 控制中心的无线选择

• 增强的 QR 码扫描

• Apple Books 阅读积分

• 低数据模式

• 改进音量调节界面



音频：



• 杜比全景声播放

• 蓝牙无线分配器



FaceTime，电话和消息：



• 改进了消息中的搜索

• 静音未知来电

• 启用双卡 FaceTime

• 启用双 SIM 卡 iMessage



相片：



• 共享照片的位置控件

• 增强照片查看功能



提醒和注意事项：



• Notes 支持的文件夹管理

• 支持自定义提醒列表的外观

• 支持仅查看 Notes 中的协作

• Notes 支持更强大的搜索功能

• Notes 增加新的核对表选项



MDM和业务：



• 商务聊天建议

• BYOD 的数据分离

• 管理用于业务的 Apple IDS

• 设备注册的现代身份验证



日历、邮件和联系人：



• 在日历中添加附件到事件

• 联系人中的新关系标签

• 在 Mail 中阻止发件人

• 在 Mail 中静音线程



键盘和语言：



• 单独的表情符号和地球键

• 增强的语言设置

• 泰语——英语双语词典

• 越南—英语双语词典

• 印地语和英语双语键盘

• 印地语预测输入

• 荷兰语预测输入

• 可调中文手写键盘高度

• 越南语预测输入

• 瑞典语预测输入

• 粤语预测输入

• 阿拉伯语预测输入

• 支持每个应用的语言选择

• 更新的家居配件控制

• 弱密码警告

• 双卡同时拨打电话

• 所有 22 种印度官方语言的键盘支持

• 新的印度语系统字体

• Apple News + 追加英国和澳大利亚本地化



Siri：



• 印度英语的 Siri 声音

• Apple 播客中的 Siri 建议

• 来自第三方应用的 Siri 建议

• 家庭自动化中的 Siri 快捷方式

• 可会话的 Siri 快捷方式



CarPlay和地图：



• CarPlay 支持第二个视频流

• CarPlay 支持不规则的屏幕

• CarPlay 现可呼叫 Hey Siri

• CarPlay 可调节屏幕尺寸

• CarPlay 驾驶时勿扰模式

• 独立的 CarPlay 应用视图

• CarPlay 灯光模式

• 改进报告地图中的问题

• Maps Place Card 功能增强



Safari：



• 更新了 Safari Start Page

• 增加 Safari 的 Siri 建议

• 改进防指纹保护功能





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