史上最强Mac诞生！苹果发布模块化Mac Pro

以及全新 32 英寸 Pro Display XDR 专业显示器。

WWDC19 全球开发者大会主题演讲圆满结束，除了与新系统、软件和开发相关的内容外，苹果还为专业用户带来了期待已久的模块化 Mac Pro 和 Pro Display XDR 专业显示器，兑现了两年之前向专业用户许下的承诺。







全新 Mac Pro 采用全新设计，力求在获得最强劲的性能的同时能够带来最佳的扩展性和可配置性。该设备最高可选配 28 核心英特尔至强处理器和 1.5 TB 高性能内存，拥有的 8 个 PCIe 扩展槽可以实现优秀的扩展性能。苹果设计的图形架构可以实现全球最强大的显卡功能。苹果设计的 Apple Afterburner 加速卡可以同时播放 3 组 8K ProRes Raw 格式视频流。







与 Mac Pro 搭配的全新 Pro Display XDR 专业显示器采用 32 英寸 Retina 6K 显示屏，拥有华丽的 P3 广色域和 10 位色彩。显示器可实现极高的 1600 尼特峰值亮度、1,000,000:1 对比度和超宽视角。全新 Mac Pro 和全新 Pro Display XDR 显示器是苹果为专业用户提供的最强大的工具，将永远改变专业工作流程。







苹果全球营销高级副总裁菲尔·席勒表示，「我们为那些需要拥有极高的性能、扩展性和可配置性的模块化系统的用户设计了 Mac Pro。凭借其强大的至强处理器、巨大的内存容量、突破性的 GPU 架构、PCIe 扩展、Afterburner 加速卡以及令人惊叹的工业设计，全新 Mac Pro 将是一头让专业人士能够实现毕生最佳作品的性能巨兽。而 Pro Display XDR 显示器则是全球最好的专业显示器，是全新 Mac Pro 的完美伴侣。凭借其 Retina 6K 分辨率、华丽的色彩、极高的亮度和对比对以及功能强大的设计，Pro Display XDR 提供了这个价位上的所有显示器所能提供的最全面的性能。」



巨大的处理器功率和带宽



专为需要最高 CPU 性能（适用于制作渲染、播放数百个虚拟乐器或者在数十部 iOS 设备上同时运行 App 模拟）的用户设计，Mac Pro 搭载强大的至强处理器，最高可支持 28 核和 64 个 PCIe 通道，可实现巨大的性能和带宽。提供的超过 300 瓦的电源以及最先进的散热架构，可让处理器始终完全不受限制的运行。







巨大的内存容量和扩展性



对于那些从事大型项目、分析海量数据或者运行多个专业软件的专业人员来讲，Mac Pro 可以提供巨大的内存容量，以满足不断增长的需求。新款 Mac Pro 拥有 6 通道内存架构和 12 个 DIMM 物理插槽，最高可支持 1.5TB 的内存容量。凭借 8 个 PCIe 扩展槽（是前代的两倍），专业用户可以在单个工作站中以前所未有的方式定制和扩展他们的系统。



全球最强大的图形架构



对于制作 3D 动画电影、合成 8K 场景和构建复杂 3D 环境的专业用户来讲，图形性能比以往任何时候都更加重要。这就是为什么 Mac Pro 在单个系统中搭载全球最强大显卡和最高 56 teraflop 图形性能的原因。突破性的图形扩展架构—— Apple MPX 模块——集成了雷雳标准以及超过 500 瓦的功率。为了能够超静音运行，MPX 模块由 Mac Pro 的散热系统进行冷却。



Mac Pro 可以选择 Radeon Pro 580X 显卡，而 Radeon Pro Vega II 显卡可实现 14 teraflop 的计算性能和 32GB 显存以及 1TB/s 的内存带宽。Mac Pro 还提供 Radeon Pro Vega II Duo 显卡选项，可容纳两个 Vega II 显卡，可实现令人难以置信的 28 teraflop 图形性能和 64GB 显存，这使其成为全球功能最强大的显卡。Mac Pro 可容纳两个 MPX 模块，也就是说用户可以使用两个 Vega II Duo 显卡，获得惊人的 56 teraflop 图形性能和 128GB 显存。



改变游戏规则的 Apple Afterburner 加速卡



新款 Mac Pro 首次为用户带来 Afterburner 加速卡，采用可编程 ASIC，每秒可解码最高 63 亿像素。凭借 Afterburner 加速卡，那些使用高质量相机的需要将原生文件格式转换为 proxy 代理以便于编辑的的视频编辑师现在可以使用相机出的原生格式，最多可实时解码 3 个 8K ProRes RAW 视频流和 12 个 4K ProRes RAW 视频，几乎取代了 Proxy 工作流程。



模块化外壳，全角度访问



新款 Mac Pro 的设计始于不锈钢框架和铝制外壳，可实现 360 度全方位系统访问。框架为模块化和灵活性提供了基础，提供的顺滑的手柄可让用户在工作室中轻松移动。外壳还设计了别致的格栅，可以最大限度地提高气流的通过性并降低噪声。对于想要将 Mac Pro 安装到机架上或机房的用户，苹果将在今年秋天提供针对机架部署的优化版本。











足以改变专业流程的性能



凭借多达 28 核的至强处理器、56 teraflop 图形性能和突破性的 Afterburner 加速卡，新款 Mac Pro 提供的性能将改变专业工作流程。



- Blackmagic Design 首次以 ProRes 4444 进行全 CPU 和多 GPU 加速 8K 实时编辑、特效和色彩校正；



- Avid 可以支持多达 6 个 HDX 卡，可实现更多的 IO，与 Pro Tools 中的任何其他系统相比，可实现更多的声音数量和两倍的实时 DSP 处理能力；



- 与使用三个 NVIDIA Quadro RTX 8000 显卡的 Windows 工作站相比，Maxon 的 Cinema 4D 的 GPU 渲染性能提高了 20%。







Pro Display XDR 是目前最大的 Retina 显示屏



Pro Display XDR 显示器采用 32 英寸 LCD 面板，拥有 6016 x 3384 的 Retina 6K 分辨率，超过 2000 万像素，可提供超清晰、高分辨率观看体验，屏幕空间比 Retina 5K 显示器多出近 40% 的面积。凭借 P3 广色域和超过 10 亿种颜色的真 10 位色彩，专业用户将会获得更逼真的观看体验，这对于视频和照片编辑、3D 动画和颜色分级工作至关重要。Pro Display XDR 显示器还拥有业界最佳的偏振器技术，可提供超宽、色彩准确的离轴视角，可让多人同时查看更准确的内容。为了管理反射光，Pro Display XDR 显示器拥有业界领先的抗反射涂层，并提供一种创新的哑光的纳米纹理版本——在纳米级别进行玻璃蚀刻，使屏幕具有低反射率和低眩光。







极端动态范围（XDR）将内容带入生活



为了更好地反映眼睛在现实世界中可以看到的东西，Pro Display XDR 显示器将高动态范围带到了一个全新的极致。 Pro Display XDR 显示器采用直接背光系统，配置 LED 阵列，可产生 1,000 尼特的全屏亮度和 1,600 尼特的峰值亮度，远远超过典型的显示器。 Pro Display XDR 显示器采用先进的散热系统，采用铝制格栅作为散热槽，可无限制地承受 1,000 尼特的全屏亮度，这在这个价位的显示器上是前所未有的。凭借惊人的 1,000,000：1 对比度，图像将拥有最亮的反射高光，超深的黑色以及介于两者之间的所有细节。







卓越、灵活和模块化设计



Pro Display XDR 显示器采用超窄的 9 毫米边框，采用令人惊叹的铝制外壳，具有高度功能性和灵活的设计。 Pro Stand 底座有一个精心设计的支撑臂，可以完美地平衡显示屏，使其感觉好像没有重量，使用户可以轻松地将其安置到位。 Pro Stand 底座提供倾斜和高度调整，还允许 Pro Display XDR 显示器旋转为纵向模式，非常适合修饰照片、设计网页或编写代码等任务。 Pro Stand 底座可轻松拆卸，便于携带。对于具有独特安装要求的专业用户，VESA 安装适配器可与 Pro Stand 底座互换。使用单根雷雳 3 线缆，Pro Display XDR 显示器可以无缝连接到 Mac，包括最新的 Mac Pro，它可支持多达 6 个显示屏，可获得令人惊叹的 1.2 亿像素。



价格



全新 Mac Pro 售价 5,999 美元起，将在今年秋天上市。Pro Display XDR 显示器售价 4,999 美元起，Pro Stand 底座售价 999 美元，VESA 安装适配器售价 199 美元。均在秋天发售。

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