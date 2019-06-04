iPadOS测试版隐藏功能：支持鼠标控制

传闻还是准的。

此前我们曾为大家报道过，iOS 13 将有一项新功能是支持 USB 鼠标输入。虽然苹果在 WWDC 主题演讲上没有提及，但 iPadOS 确实将鼠标输入作为 AssistiveTouch 选项供用户选择。iPadOS 中的鼠标输入并不是默认选项，而是隐藏在 AssistiveTouch 功能中，需要通过 iPadOS 设置中的辅助功能菜单启用，本意或许是为了那些无法很好地用手指触摸屏幕的人群而准备。iPad 上的鼠标输入适用于连接到 iPad Lightning 或 USB-C 端口的鼠标，还包括苹果的 Magic Trackpad，允许用户在不实际触摸显示屏的情况下浏览 iPadOS，鼠标光标显示为类似于其他辅助触摸输入选项的手指形状。开发人员史蒂夫·特劳顿-史密斯（Steve Troughton-Smith）在 twitter 上分享了这个信息，并指出它的工作方式与手指触摸完全相同，可以用鼠标来执行任何手指操作。还不清楚苹果是否会进一步扩展 iPadOS 的鼠标支持，目前鼠标输入还是一项辅助功能，理论上我们可以顺利地使用它——如果你更喜欢用鼠标操作 iPad 的话。

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