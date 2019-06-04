iOS 13隐藏功能：学习用户充电习惯保护电池

苹果希望能借此延缓锂电池老化。

根据苹果今天凌晨更新的功能预览网页，即将推出的 iOS 13 操作系统采用了新颖的电池充电优化功能，可通过减少设备充满电的时间来帮助防止电池老化。需要说明的是，iOS 13 不是依赖于预定的阈值去限制充放电，而是内设了机器学习程序，可以学习并记忆用户的日常充电习惯，并在一般的闲置充电时间中完成快速充电并停留在 80％ 电量，随后进入缓慢充电状态，直到你需要用到额外的电量为止。iPhone 中使用的锂离子电池在充电时对电流有活性反应，这种反应在电池接近完全充电时会加剧。苹果表示，新功能可以减少 iPhone 充满电的时间，从而有助于延缓电池老化速度。其实这项功能在此前的 iOS 12 中苹果很可能悄悄测试过，曾有用户反馈自己 iOS 12.x 版本的 iPhone 充电时常卡在 80% 不动，但有时候拿起来使用或者重新拔插又会显示满电，这种情况与 iOS 13 充电优化功能的描述有些相似，所以我们推断苹果很早就开始考虑这种方案，但稳定性较差。iOS 13 中声明该功能加入了人工智能的机器学习，如果确实能与用户的使用习惯很好地结合，会是一项不错的进步。该功能似乎是一个可以根据需要启用或禁用的选项，如果你觉得不方便可以禁用它。需要说明的是，iOS 系统会根据温度等各种因素判断电池是否在充电中过热，一旦出现过热现象，也会将充电进行到 80% 左右停止，这是一种保护机制。

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