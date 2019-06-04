iOS 13 黑暗模式功能细节与图集欣赏

你喜不喜欢Dark Mode？





苹果在 iOS 13 中带来了「黑暗模式」（Dark Mode，macOS 中称为深色模式），新的模式为 iOS 及其应用提供了漂亮的深色配色方案，该模式不仅是酷，同时也适合低光环境，更护眼，也更不容易打扰到旁人。



该模式支持手动开启，例如进入暗室或剧院时，点击控制中心中增加的新按钮，即可快速打开黑暗模式，快速关闭的方法相同。



用户可自行预设，让黑暗模式在特定时间或根据日出日落开启和关闭，如果你经常需要晚上外出或在睡觉前使用 iPhone，会觉得这个细节相当贴心。



新的壁纸也为黑暗模式做了优化，可以在切换明/暗之间时自动更改。



黑暗模式在整个 iOS 中集成，从内置应用到 iOS 设置到系统级视图。



API 允许第三方开发者在他们的 App 中实现黑暗模式，让广大第三方 App 也能很快地跟上新的配色方案。



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