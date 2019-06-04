苹果四大新系统兼容设备一览 没抛弃SE

赶紧来看看你的设备能升级不。
苹果今天正式发布 iOS 13，新特性包括黑暗模式（Dark Mode），全新的照片应用，提醒应用以及新的隐私保护等功能。Apple目前官网上已经详细列出了 iOS 13 的设备兼容性。
支持 iOS 13 的设备有：
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X.
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch（第7代）
与去年发布的 iOS 12 相比，苹果已经放弃了对 iPhone 5s，iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 的支持。但是与早先的传言相反，iPhone SE 仍然得到今年 iOS 13 版本的支持。而 iPod touch 第 6 代由于时间久远也惨遭淘汰。
与此同时，对于新的 iPadOS 版本，苹果表示支持以下 iPad 型号：
12.9 英寸 iPad Pro
11 英寸 iPad Pro
10.5 英寸 iPad Pro
9.7 英寸 iPad Pro
iPad（第6代）
iPad（第5代）
iPad mini（第5代）
iPad mini 4
iPad Air（第3代）
iPad Air 2
iPad mini 2，iPad mini 3 以及初代 iPad Air 将不兼容 iPadOS 系统。
至于 macOS 10.15（Catalina），以下 Mac 可以更新并安装：
12 英寸 MacBook
MacBook Air，2012 及更高版本
MacBook Pro，2012 及更高版本
Mac mini，2012 及更高版本
iMac，2012 及更高版本
iMac Pro
Mac Pro，2013 及更高版本
也就是说几乎所有可以更新到 Mojave 的 Mac 都可以继续升级到 Catalina，大家可以安心了。macOS Catalina 提供新的音乐，播客和电视应用，照片界面更新，全新的 Reminders 应用，Safari 中的扩展桌面，Markdown 语法支持，以及登陆 macOS 的屏幕使用时间和新的「Find My」应用。
watchOS 6 当然也有一份兼容设备列表。watchOS 6 将与 Apple Watch Series 1，2，3 和 4 兼容，并且要求 iPhone 6s 以上设备及 iOS 13 以上系统 。
不过，watchOS 情况比较特殊，需要注意并非所有可以兼容新系统的 Apple Watch 都可以使用 watchOS 6 中的完整功能，苹果目前还没有详细说明。
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