苹果四大新系统兼容设备一览 没抛弃SE

赶紧来看看你的设备能升级不。

苹果今天正式发布 iOS 13，新特性包括黑暗模式（Dark Mode），全新的照片应用，提醒应用以及新的隐私保护等功能。Apple目前官网上已经详细列出了 iOS 13 的设备兼容性。iPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone X.iPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone 6siPhone 6s PlusiPhone SEiPod touch（第7代）与去年发布的 iOS 12 相比，苹果已经放弃了对 iPhone 5s，iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 的支持。但是与早先的传言相反，iPhone SE 仍然得到今年 iOS 13 版本的支持。而 iPod touch 第 6 代由于时间久远也惨遭淘汰。

与此同时，对于12.9 英寸 iPad Pro11 英寸 iPad Pro10.5 英寸 iPad Pro9.7 英寸 iPad ProiPad（第6代）iPad（第5代）iPad mini（第5代）iPad mini 4iPad Air（第3代）iPad Air 2iPad mini 2，iPad mini 3 以及初代 iPad Air 将不兼容 iPadOS 系统。

12 英寸 MacBookMacBook Air，2012 及更高版本MacBook Pro，2012 及更高版本Mac mini，2012 及更高版本iMac，2012 及更高版本iMac ProMac Pro，2013 及更高版本也就是说几乎所有可以更新到 Mojave 的 Mac 都可以继续升级到 Catalina，大家可以安心了。macOS Catalina 提供新的音乐，播客和电视应用，照片界面更新，全新的 Reminders 应用，Safari 中的扩展桌面，Markdown 语法支持，以及登陆 macOS 的屏幕使用时间和新的「Find My」应用。watchOS 6 当然也有一份兼容设备列表。不过，watchOS 情况比较特殊，需要注意并非所有可以兼容新系统的 Apple Watch 都可以使用 watchOS 6 中的完整功能，苹果目前还没有详细说明。

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