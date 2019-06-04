黑暗模式终于登场 来品品iOS 13初见亮点

黑暗模式是重要的系统级变化。





万千果粉期待的 iOS 13 终于登场，我们也终于看到了新系统的全新面貌。



首先是焕然一新的外观，iOS 13 拥有新的黑暗模式（Dark Mode），从系统底层构架做改变，iOS 13 从桌面、主题壁纸、App 内部都已经启用黑暗模式适配，现场演示了诸如主屏幕、日历、以及更多主题与新的黑暗外观。











另外一个可喜的系统级改善是，得益于 Swift 5 的特性，iOS 13 也会获得全面加速瘦身，据介绍面容识别（Face ID）解锁速度提升了30%，应用打包方式也有所变化，App 的安装包大小减半，更新包减少 60%，应用启动速度提升 60%，应用程序启动速度提高 2 倍。



此外，iOS 13 的原生相册进行了重新设计，拥有全新的浏览模式和组织分类，用户可以在里面更方便地预览 Live Photo 和视频，针对时间、事件等主题的分类也会更加细致。另外，照片编辑和视频编辑功能将更为专业。







同样获得改版的是 iOS 提醒（Reminders）应用，只需输入你想要的内容，提醒就会知道何时何地通知你，并且会附上照片，同时自动匹配智能列表、任务等。







iOS 13 上，苹果还推出了「Apple 登陆」作为与 Google 和 Facebook 等平台账号关联的替代方案。苹果用户只要通过 Face ID 进行身份验证，就可以取代原本的第三方平台登陆 App，App 可以请求访问电子邮件地址，但用户可以隐藏它，由系统生成一个伪造的随机电子邮件，同时 App 方的邮件同样能够转发到你的真实邮箱中。







iOS 13 的原生键盘新加了滑动输入模式，称为「QuickPath」。原生邮件也支持更丰富的字体了。



苹果还将不少的戏份给了 Memoji，新 Memoji 拥有化妆和视频模式，也就是可以给你的个人表情包进行更花枝招展的打扮，另外还提到新的 Memoji 支持微信。



iOS 13 的更新远不止这些，以上只是我们筛选了其中较为重要的看点呈现给大家，随着 WWDC 的进行，iOS 13 开发者预览版预计很快就会发布，届时我们将为大家整理更为详细的新功能一览，敬请期待。





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