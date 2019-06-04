ARKit 3带来更逼真AR 人物可进入虚拟世界

2019-06-04 08:04:39
Ruins
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开发者可以通过ARKit 3实现更多创意。



2019 WWDC 上，苹果宣布更新 ARKit 增强现实平台，最新的 ARKit 3 已经可以实现人物抓取、动作捕捉、多面部追踪以及同时使用前后摄像头等功能。

ARKit 3 可以实时抓取人物，将人和虚拟形象结合在一起，让 AR 内容更逼真，几乎任何环境都能当做绿幕，开发者们也可以更容易地创造 AR 场景。



动作捕捉是开发者实时使用移动和姿势作为 AR 体验的输入方式。使用一台摄像头实时捕捉人的动作，通过将身体位置和运动理解为一系列关节和骨骼，就可以将这些运动和姿势作为 AR 体验的输入，这样，人就可以成为 AR 的中心素材。



ARKit 3 现在允许同时使用前后摄像头，为 AR 提供了新的可能性：用户可以在前后摄像头上同时使用面部和世界跟踪，从而进行更多元化的 AR 交互。



现场演示了《我的世界》 AR 全新玩法，这个游戏是微软上个月发布的 iOS 和 Android 平台 AR 新游《我的世界：地球》（Minecraft Earth）。在演示过程中，Minecraft 对象出现在舞台上，两个玩家都可以同时与 AR 世界互动，合作杀死骷髅甚至是鸡。利用多人之间的实时协作，你可以和小伙伴一起构建自己的世界，还可以利用 iPhone 或 iPad 抓取玩家，并将她的形象投放到虚拟世界中，让人物和虚拟世界游戏完美结合。

 

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