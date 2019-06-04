苹果新一代桌面系统来了 名为macOS Catalina

Sidecar 功能让 iPad 成为 Mac 的副屏，全新催化剂计划将让更多优质 iPad 应用走向 Mac 平台。

苹果今晨在 WWDC19 的主题演讲中提前展示了下一代桌面操作系统的核心功能，新系统有个新名字，macOS Catalina。不仅为用户提供了众多新功能，还为开发者带来一些重要的开发技术。







macOS Catalina 用三款应用彻底取代了 iTunes。全新 Sidecar 功能可以让用户的 iPad 化身为 Mac 的第二个屏幕，甚至还可以将其作为高精度输入设备，支持 Apple Pencil。提升辅助功能，全新 Voice Control 功能可以让用户完全通过声音控制 Mac。新系统还提升了安全性，可更好的保护个人隐私和数据安全。另外苹果全新的「催化剂」项目，可方便开发者将 iPad 应用更快地移植到 Mac 平台。







全新 Apple Music、Apple Podcasts 和 Apple TV App



macOS Catalina 用 Apple Music、Apple Podcasts 和 Apple TV 取代了已存在多年的经典 iTunes 软件，使之彻底走入历史。Apple Music App 速度快，使用简单。云曲库可提供超过 5000 万首歌曲。Apple Podcasts App 可以提供超过 70 万个播客节目，订阅后可自动获得更新提醒。Apple TV App 为用户带来全新的收看、搜寻电影和电视节目的方式，目前拥有超过 10 万个 iTunes 电影和电视节目可以浏览、购买和租赁。Apple TV+ 订阅服务也将在秋季正式启动。











Sidecar 分屏功能



通过 Sidecar 功能，用户的 iPad 可以作为 Mac 的一个扩展屏幕使用，也可以成为 Mac 上支持应用的高精度手写板。对于移动办公的用户来讲，该功能尤为实用。用户可以携带 MacBook 笔电和 iPad，进而实现双屏幕的使用场景。凭借 Apple Pencil 的支持，用户可以在 iPad 上为 Mac 上的支持应用创作。Sidecar 功能通过无线连接的方式实现，为用户提供绝佳的移动性。







辅助功能更加完善



通过 macOS Catalina，苹果为身体存在功能障碍的人士带来了全新的辅助技术。Voice Control 语音控制功能让那些无法使用正常输入方式操作电脑的障碍人士通过语音完全控制 Mac，全新的标签和网格也可以让用户与几乎所有的应用进行虚拟交互。另外除了 macOS Catalina，Voice Control 功能也可以支持 iOS 和 iPadOS。



安全性提升



macOS Catalina 的 Gatekeeper 功能现可以检查所有应用是否存在已知的安全问题，新的数据保护流程需要所有应用在访问用户文档之前获得许可。通过 Apple Watch 批准可以让用户只需点击该设备的侧边按钮即可批准很多安全提示。现在所有配备 T2 安全芯片的 Mac 电脑都已支持激活锁。全新的「Find My」应用，即使在离线状态下，其他苹果设备也可以安全地、匿名地将丢失的或者被盗的 Mac 的位置转发回其所有者。



屏幕使用时间



iOS 版的屏幕使用时间现在移植到 macOS 上了。用户可以通过其了解在 Mac 上使用 App 和上网浏览的时间分布情况。用户可以安排远离 Mac 或者想要在某个 App、网站或某类 App 中花费的时间。通过 iCloud 账户，用户可以同步屏幕使用时间的设置，并通过端到端加密将其在 iPhone、iPad 和 Mac 上的使用情况进行私密整合。家庭分享为家长提供了全新的工具，可以更好地管理孩子的设备使用情况，包括孩子可以选择跟谁以及何时进行沟通。







全新开发技术



苹果通过 macOS Catalina 为开发者准备了全新的 API 开发框架和工具，更易于将 iPad App 打造成为 Mac 应用。苹果将该项目命名为「催化剂计划」。从今年秋天开始，用户将会看到越来越多的 iPad 优质应用来到 Mac 平台。







其他变化



- 照片 App 带来全新的浏览体验，可以智能展示用户最佳照片；







- Safari 浏览器 App 更新了起始页，利用 Siri 建议来提升经常访问的网站、书签、iCloud 标签、阅读列表选择和「信息」应用中发送的链接的地位；







- 邮件 App 新增阻止来自指定发件人的电子邮件，还可将过度活跃的线程静音并取消订阅商业邮件列表的功能；

- 备忘录 App 新增全新的 Gallery View 浏览方式、更强大的搜索工具以及其他协作选项；







- 提醒事项 App 重新设计用户界面，可以更轻松的创建、组织和跟踪提醒。



可用性



macOS Catalina 的开发者预览版已经发布，注册开发者可以前往苹果开发者中心下载体验。公测用户可在本月晚些时候进行更新。macOS Catalina 将在今年秋天正式发布，2012 年中以及之后发售的 Mac 可免费更新。









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