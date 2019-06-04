苹果为开发者打造秘密武器Swift UI

一套代码搞定苹果全平台。

2019 年 WWDC 大会上，苹果面向广大开发者们宣布了基于 Swift 语言构建的全新 UI 框架 —— Swift UI。开发者可通过它快速为所有的 Apple 平台创建美观、动态的应用程序。苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉（Craig·Federighi）介绍，Swift UI 是真正的原生 UI 框架，建立在苹果数十年打磨用户界面的经验上，开发者通过少量代码和交互式设计就能使用这个框架。全新的 SwiftUI 可以用于 watchOS、tvOS、macOS 等苹果旗下系统。在演示环节，开发者可以通过命令或拖拽等方式，轻松编辑语言。以及如何将一百行代码简化为大约十几行。







Swift 是苹果于 2014 年 WWDC 发布的新开发语言，可与 Objective-C* 共同运行于 macOS 和 iOS 平台，用于搭建基于苹果平台的应用程序。Swift 的设计以安全为出发点，以避免各种常见的编程错误类别。据官方介绍，Swift UI 是一个创新且非常方便使用的框架，开发者通过 Swift 语言的强大功能即可为苹果的所有硬件设备构建用户界面——只需使用一套工具和 API。此外，Swift UI 使用了声明式的 Swift 语法，可读性比较高，编写起来也比较容易理解。

Swift UI 可与新的 Xcode 设计工具无缝协作，让代码和设计完美同步，还提供对动态类型、暗黑模式、本地化和可访问性的自动支持。Swift UI 还能与其他 API 集成，如 ARKit，包括从左到右语言的自动语言优化。新增功能可用于整个 Apple 平台，包括 Apple TV 和 Apple Watch。据悉，Swift UI 于今日向开发者开放测试，今年 7 月公测，秋季将正式推出，支持的设备要求版本较高，官方介绍如下：iOS 13.0+ BetamacOS 10.15+ BetaUIKit for Mac 13.0+ BetatvOS 13.0+ BetawatchOS 6.0+ Beta

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