苹果发布最新tvOS 13 支持XB/PS手柄玩游戏

WWDC上最先登场的是tvOS。

tvOS 是苹果的四大系统之一，今天凌晨的 WWDC（苹果开发者大会）也是从这个主题开始的。苹果介绍了最新的 Apple TV 操作系统 tvOS 13，开场就先播放了一段相当有气魄的视频，这是苹果原创节目之一「For All Mandkind」，这部电影将在秋季上映，看起来应该是一部偏现实主义风格的科幻剧。tvOS 13 引入了功能强大的控制中心 UI，主屏幕进行了重新设计。新版本的 tvOS 将支持多个用户，每个用户都有自己的「上一个」（Up Next）队列。用户之间的切换可以通过 tvOS 13 中提供的全新控制中心完成。其他个性化内容包括音乐，它还将显示与正在播放的音乐同步的歌词。苹果还追加了对 Xbox One 和 Playstation DualShock 4 游戏控制器的支持，这些控制器将能够控制 Apple TV 上的游戏，包括 Apple Arcade 中的游戏，将于今年晚些时候推出。

Apple TV 也正在与 BBC 自然历史合作制作出漂亮的水下 HDR 屏保。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。