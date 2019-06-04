苹果推出6K LCD专业显示器 售价4999美元

HDR已经不能满足它了，所以叫XDR。





WWDC 上，苹果发布了重磅硬件产品——全新 Mac Pro，随新 Mac Pro 一同登场的还有全新的高端参考级 LCD 高清显示器，苹果称其为 Pro Display XDR。



Pro Display XDR 是一块 32 英寸 LCD 显示屏，比 iMac 5K 显示屏大 40％ 以上，具有 6016 X 3384 6K 原始分辨率，10bit 面板，P3 色域。这款显示器提供宽视角显示，对比度比其他显示器高出 25％，玻璃包含防反射涂层，通过在玻璃上进行精确蚀刻，可以实现新的纳米纹理表面，使面板在保持图像质量和对比度的同时降低反射率。







亮度方面，典型亮度 1000 尼特，峰值 1600 尼特，另外对比度达到了 1,000,000：1。现代专业视频工作流通常需要 HDR，苹果称，HDR 已经不能形容它的超高动态范围了，苹果称其为「Pro Display XDR」，XDR 代表 Extreme Dynamic Range。



为了帮助散热，苹果设计了显示器背部的密集格栅作为散热孔，可以随时为每个 LED 中进行散热。这个设计也是和新 Mac Pro 的机箱相当配套了。







显示器配备的 Thunderbolt 3 接口允许用户通过单根电缆连接，因此可以轻松连接到 MacBook Pro 或即将推出的 Mac Pro。15 英寸 MacBook Pro 用户可以同时连接两个 6K 显示器，而新的 Mac Pro 用户可以同时连接多达六个。







这款高端显示器将于秋季发售，价格必然足够香，售价 4999 美元，约合人民币 34500 元。另外苹果还推出了单独销售的 Pro Display XDR 支架，可以调节倾斜度、高度和旋转纵向模式，售价近 1000 美元。





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