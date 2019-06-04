iOS 13/iPadOS 首个开发者测试版发布

2019-06-04 04:03:50
Ruins
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公测版7月，正式版9月。



看完 WWDC 后不少果粉纷纷问新系统什么时候可以更新？我们的答案是如果你作为开发者真的很心急，那么现在就可以。

苹果在 WWDC 主题演讲结束之后发布了 iOS 13、iPadOS、watchOS 6、macOS 10.15（Catalina）和 tvOS 13 的第一个开发者预览版本。

这些更新可以通过开发人员门户网站获得，面向参与了苹果开发者计划的用户。目前，必须通过 iTunes 使用 IPSW 安装 iOS 13 测试版，描述文件暂未放出，心急的朋友还需要等待一些时间。

苹果几大操作系统的重要版本已于 WWDC 上公布，和往年有所不同的是，iPad 上的 iOS 已经被独立为专门的 iPadOS 系统，与其他几个系统一起进入推送和更新周期。

像往常一样，首个开发者测试版稳定性有待观察，我们建议最好不要在个人设备上安装，可能会存在一些较难恢复的 BUG。

对于未参与开发者计划的用户，也可以等待苹果放出公共测试版，公测版预计会在 7 月发布，面向普通用户。

 

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