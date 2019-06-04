iOS 13/iPadOS 首个开发者测试版发布

公测版7月，正式版9月。





看完 WWDC 后不少果粉纷纷问新系统什么时候可以更新？我们的答案是如果你作为开发者真的很心急，那么现在就可以。



苹果在 WWDC 主题演讲结束之后发布了 iOS 13、iPadOS、watchOS 6、macOS 10.15（Catalina）和 tvOS 13 的第一个开发者预览版本。



这些更新可以通过开发人员门户网站获得，面向参与了苹果开发者计划的用户。目前，必须通过 iTunes 使用 IPSW 安装 iOS 13 测试版，描述文件暂未放出，心急的朋友还需要等待一些时间。



苹果几大操作系统的重要版本已于 WWDC 上公布，和往年有所不同的是，iPad 上的 iOS 已经被独立为专门的 iPadOS 系统，与其他几个系统一起进入推送和更新周期。



像往常一样，首个开发者测试版稳定性有待观察，我们建议最好不要在个人设备上安装，可能会存在一些较难恢复的 BUG。



对于未参与开发者计划的用户，也可以等待苹果放出公共测试版，公测版预计会在 7 月发布，面向普通用户。





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