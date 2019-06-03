WWDC开幕在即 圣何塞McEnery会场装饰一新

原来WWDC还有个可爱的昵称。





苹果 WWDC 2019 举办地圣何塞的 McEnery 会展中心已经准备好迎接这场年度开发者大聚会。从上周开始，场馆和周边设施纷纷悬挂其横幅、旗帜、标牌等设备，为 WWDC 营造了浓郁的气氛。成千上万的开发者将来到这里，了解苹果最新的操作系统和软件。



本周早些时候，标语、旗帜和海报已被张贴在灯柱、树木和广告亭上。通过媒体和 Instagram 上分享的照片显示，巨幅海报已经在 McEnery 的正面亮相，海报上的设计借鉴了苹果公司在 3 月份的发布全球开发者大会消息时上首次展示的图形元素。随后的宣传材料中出现了在烟雾中绽放的画面，与苹果相关的部分如专门 API 标识、表情符号和编码字符也随之而出。





McEnery 的艺术挂幅上还带有“Dub Dub”两个醒目单词，这是开发者们对 WWDC 的昵称。

作为苹果开发者大会的中心，McEnery 会展中心也是许多与会者的起点。除开幕式主题演讲外，还将举办一系列教育活动、客座讲座和其他特殊活动。WWDC 2019 即将在北京时间 6 月 4 日凌晨开幕，预计苹果将在 WWDC 的主题演讲上发布下一代 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 操作系统，以及对第一方应用程序和服务的增强。新款硬件也可能是发布会的一部分，有传言称苹果将发布升级版 Mac Pro。和往年一样，威锋将为大家进行全程播报，你可以通过 PC、App 关注相关动态，获得最新消息。

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