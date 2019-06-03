图透：疑似iOS 13音量调节新界面曝光

先来一个小剧透？





早在今年 4 月就有报道称，iOS 13 将会对现有的音量调节界面做重新设计。现在，一张据称是 iOS 13 早期内部测试的图片浮出水面，它显示了苹果考虑过的一种新设计。



由 Ben Geskin 分享的 Twitter 上显示的这个 iPhone 音量调节与目前我们在控制中心（Control Center）中看到的音量调节界面非常相似。它看起来中规中矩，但至少比目前的设计要好很多。



iOS 上现有的音量调节显示方式遭人吐槽过无数遍，只要按到音量键就会弹出来占据着整个画面的最中央位置，并伴随迟缓的音量格动画和渐进渐出效果，常常在用户工作、游戏、截屏和录像中强势抢镜。因此，许多第三方 App 都研发了自己的音量 HUD 来取代不够人性化的原生界面。不少人也认为 iOS 的音量控制界面该重新做一个了。



不过，这可能只是苹果计划中改动的一种，不一定是最终定案。此前有消息称重新设计的音量调节界面实际上会更小，位于 iPhone 凹槽的左侧位置。苹果可能考虑了多个不同选项，Geskin 分享的图片是内部测试的一个选项。最后答案如何我们也不用等太久，6 月 4 日凌晨，苹果将在 WWDC 主题演讲上发布 iOS 13 以及其他系统新版本，随后推送开发者预览版，所有的新细节会在我们升级预览版后浮出水面，欢迎大家和我们一起静候佳音。





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