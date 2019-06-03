开发者在WWDC前施压 呼吁苹果开放屏幕时间API

2019-06-03 19:07:23
Ruins
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开发者们希望WWDC上有所表示。



WWDC 正在紧锣密鼓的筹备阶段，而苹果公司在这节骨眼上面临了来自家长控制 App 开发者的压力，他们要求苹果在 WWDC 上发布官方的屏幕时间 API。与此同时，苹果被指控故意阻止与 iOS 原生屏幕使用时间功能相竞争的 App，下架第三方家长控制应用。

背景

这一争议最早可以追溯到去年，当时有报道称，在 iOS 12 发布后，苹果将从 App Store 中移除第三方屏幕时间追踪工具。上月的一份报告称，苹果的行动已全面展开，在 17 款最受欢迎的屏幕时间和家长控制应用中，至少有 11 款已被删除或限制。苹果否认它的做法是在阻止竞争，并表示，这是因为开发人员滥用 MDM（移动设备管理）工具，可能涉及侵犯用户隐私——这是一种潜在的危险方法。

对屏幕时间API的调用

苹果前高管、iPhone 的创造者之一托尼·法德尔（Tony Fadell）呼吁苹果提供一个 App 编程接口(API)，供控制和屏幕时间监控应用程序的开发者使用。他说：“我们认为，这似乎是所有各方的完美解决方案，由 iOS 来继续收集数据，比如每天拿起 iPhone 的次数、使用时间、不同应用类别的使用时间等等。这些数据将以完全由苹果控制，也可以与第三方应用程序共享。

开放屏幕时间 API 看起来的确是可行之计，满足第三方需求的同时将控制权放在苹果手里。开发者可以访问他们需要的信息，开发第三方屏幕时间软件。而苹果将保护用户隐私，实现对应用程序可用数据的完全控制。用户可以自由选择他们喜欢的应用程序，无论是苹果的还是第三方的。

WWDC前的压力

WWDC 临近之际，17 家开发商联合起来创建了一个网站，公开呼吁苹果开放相关 API。开发商们表示：现代父母面临的最大挑战之一是保护孩子在网上的安全，并教给他们良好的使用习惯。这就是为什么开发人员需要一个跨平台的 API。



在 2018 年 9 月之前，iOS 用户只能通过第三方应用程序获得屏幕时间管理工具。这些应用程序中最受欢迎和最有效的应用程序活跃了许多年，并且依赖 MDM（移动设备管理）技术来提供父母想要的功能。

随着苹果发布自己的屏幕时间管理工具，它也开始从商店中移除老牌应用，或者限制这些应用继续更新。

苹果对此事的回应是，这只是个巧合，这些应用程序被删除或阻止的原因是使用 MDM。MDM 允许广泛访问设备功能和潜在的敏感数据，该技术旨在用于大规模企业设备部署，而不是 App Store 上提供的面向公众的应用程序。因此，通过屏幕监控和家长控制应用程序集成 MDM 违反了公司的 App Store 指南。

从争端一开始出现，开发者们就积极建议苹果应该发布一个公共 API，允许开发者使用与苹果原生「屏幕使用时间」相同的功能。事实上，他们已经为这个 API 提出了一个具体的建议。

值得注意的是，苹果全球营销副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）曾暗示苹果有一种更安全的方法，这可能会成为苹果在即将开幕的 WWDC 上宣布的计划。我们等待着进一步的消息，当然，如果 WWDC 上没有动静，那么现在亦是苹果思考解决方案的好时机。

 

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