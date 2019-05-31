苹果挖走迪士尼资深高管 壮大Apple TV+团队

2019-05-31 08:10:53
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Disney+ 月费 7 美元，Apple TV+ 会是多少？

苹果全新原创内容服务 Apple TV+ 即将在今年晚些时候启动，为了应对激烈的市场竞争，该公司一直在努力壮大原创内容团队的实力。据彭博社最新报道，苹果最近从迪士尼挖来资深高管 Chiara Cipriani。



Cipriani 已于本月早些时候加入苹果，就职于该公司设于伦敦的办公室，担任视频服务总监一职。

在加入苹果之前，Cipriani 已为迪士尼工作十年时间，最近她刚被提拔为 Disney+ 业务副总。此前她还曾担任过迪士尼直接面向消费者的数字业务总经理，另外还曾负责过开发和内容分发。

苹果和迪士尼都将在今年秋天发布全新内容服务业务，前者是 Apple TV+，后者则是 Disney+。两家公司也因此成为原创视频内容领域的竞争对手。Disney+ 每月的订阅费用是 7 美元，用户可以访问该公司旗下几乎所有的数字原创内容。苹果目前暂未公布 Apple TV+ 的订阅价格。在原创内容方面，虽然该公司已经筹备多时，但在实力上还是较其他竞争对手，比如 Netflix、亚马逊和迪士尼有所差距。

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