WWDC即将开幕 苹果分享开发者的多彩故事

梦想家们聚集在一起改变世界。





在 WWDC 即将到来之际，苹果分享了一篇新闻，其中包括两个特别的开发者故事。一个关于刚刚推出第一个应用程序的年轻开发者，而另一个则介绍了为残障人士创建通信辅助工具的资深开发者。虽然全球的苹果开发者之间存在很大的差异，但苹果公司指出，WWDC「是梦想家们聚集在一起，共同信仰技术的力量，以积极改变世界」的平台。



故事的两位主人公之一 Hairston（海尔斯顿）是一名 23 岁的耶鲁大学毕业生，她在旧金山工作，刚刚推出了她的第一个应用程序 Zimela，以促进科技的多样化。Zimela 通过建立指导和让用户了解职业安置机会（例如实习机会）来帮助代表性不足的群体进入技术领域。 她最近还完成了 Apple Entrepreneur Camp 苹果企业培训班，这个项目专门为女性设计，帮助他们在 App 行业获得成功。



刚刚推出自己首款应用的 Hairston 今年也是首次参加 WWDC。她表示：“每次看 WWDC，我都觉得世界变得更大，人们有越来越大的可能实现梦想。”







另一位主人公 Niemeijer（尼梅耶尔）生活在阿姆斯特丹，今年 50 岁，是两个孩子的父亲，他 20 年前创立了一家为残疾人设计通讯辅助工具的公司 AssistiveWare 并担任公司 CEO。



虽然两位开发者之间存在显着差异，但苹果强调他们在创建应用程序时都受到了他们喜欢的人和其他有共同背景的人的启发。他们在人生之旅中处于两个不同的位置，但是成长历程有很多共同之处。



两者都在他们喜欢的人的启发下想到解决方案，然后开始努力使它们变为现实。两者都是作为个人公司开始创业，随时随地在业余时间进行编码。两者都在联系并赋予社区权力，使用技术帮助人们找到自己和彼此。



尽管都来自非常不同的地方并且在不同的领域工作，但他们的共同之处在于：都有强烈的社区意识。







在一次车祸中，Niemeijer 的朋友身受重伤，为了帮助朋友和更多同样有此遭遇的人，他创办了 AssistiveWare。Niemeijer 设计了一个虚拟键盘，可以使用鼠标控制的解决方案，最终成为了 KeyStrokes 程序。 2001年，一位 KeyStrokes 用户通过电子邮件向苹果的联合创始人乔布斯发送电子邮件，询问是否可以将 KeyStrokes 整合到 macOS 中，随后 Niemeijer 与苹果开始了长达 20 年的合作。



距离 WWDC 2019 只有短短几天时间了，苹果指出这只是开发者们成千上万的独特故事中的两个，这是苹果开发者大会 30 年历史的一部分。



而开发者们永远被视为苹果生态最珍贵的主角，正是他们的梦想和努力改变一切：这是一个梦想家的集合，它由对技术力量的共同信念联系在一起，积极改变世界。





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