为应对市场变化 苹果将削减旧款iPhone产量

旧设备要给新设备让路了。

根据罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）预测，苹果将在第三季度削减其旧款 iPhone 型号的产量，但据称 2019 年的 iPhone 生产工作正在按计划进行，分析师们认为苹果在中国的市场份额一定程度会受中美贸易战的影响而下滑。在该证券公司给投资者的一份智能手机供应链报告中表示，它相信苹果将在第三季度略微减少旧款 iPhone 的订单，但是并未具体说明哪些型号会受到影响。另一方面，2019 年 iPhone 产品会如期发售并发货，供应不成问题。罗森布拉特证券认为到目前为止，2018 年第二季度的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的库存有所增加。更高的库存可能是由于出货量的减少，也可能是因为随着时间的推移接近 9 月推出的新手机，苹果未做出削减产量的举动。不过，据称 iPhone XR 的表现比较波动，该款手机的销量在第二季度有正常季节性下降，虽然 iPhone XR 在 3 月份是北美最受欢迎的智能手机。证券分析师们一致认为随着中美贸易冲突的日益紧张， iPhone 将继续失去在中国市场份额。他们预测美国对华为实施制裁后，iPhone 销量将下降，而中国本土品牌手机会快速地消化掉苹果失去的这一部分「蛋糕」，让 iPhone 再难挽回局面。华为事件还可能使三星受益，因为这家韩国巨头本周增加了约 1000 万部件的订单。最后，这份供应链报告还涉及了华为，华为预计在 2019 年第四季度发布自主 OS——「鸿蒙」操作系统，替代 Android 系统。据称，「鸿蒙」兼容所有 Android 应用程序，并增加了保护个人数据的安全功能，华为已经在 100 万部搭载该操作系统的智能手机进行测试，为面向消费者市场做好准备。

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