国外用户曝MacBook Pro电池着火 应属个案

提醒大家注意电池异常及时检修。

日前，Reddit 上的一位用户分享了自己 2015 版 MacBook Pro 在使用时自燃的事件，提供了视频和一些有关已发生事件的信息。





“昨天下午我的 MacBook Pro 在正常使​​用时爆炸了。它正在我的腿上充电，然后突然开始向两侧喷出烟雾。我很快将它放在地板上，它突然发出喷的一声，然后冒出更多烟雾，最后起火了，”用户写道。“有毒的烟雾弥漫在我的房子里，触发了烟雾和 CO 警报。没有人受伤，谢天谢地，但是我的房屋有一些损坏。”视频中可以看到地板上的设备散发烟雾，并且烧焦了附近的木材。用户表示已经将 MacBook Pro 送往当地的苹果门店。苹果工作人员称需要将设备放置在防火保险箱中 24 小时后才能做相关处理，这可能是一种安全预防措施。故障的设备会整机运送到库比蒂诺或其他主仓库，工程师将拆卸机器以确定问题。用户将在五个工作日内收到回复。发生自燃的 2015 MacBook Pro 据称并没有出现任何电池鼓包或任何其他电池故障。通常在 MacBook Pro 中，电池膨胀的常见症状是触控板不再能够单击，或者下壳从外壳中分离。如果您在任何苹果便携式 Mac 中出现这些情况——包括 Apple Watch 屏幕明显凸出，或者 iPad 或 iPhone 外壳由于电池鼓包被顶起——我们建议尽快将其带到 Apple Store 或其他授权服务中心进行检修。电池着火一般是由过度充电、过热、损坏甚至老化引发，这个过程中电池会快速释放可燃电解质混合物，电池膜拉伸以容纳材料，最终破裂导致爆炸并着火。目前还没有迹象表明 MacBook 电池存在普遍安全问题，我们偏向于类似事件属于个案。由媒体整理的近年服务数据中与电池相关的故障没有增加，故障率在过去八年中保持不变。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。