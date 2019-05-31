苹果长期广告合作商任命两名新创意总监

分别负责苹果 iPhone 以及订阅类服务。

据 Adweek 报道，已经与苹果建立数十年合作关系的知名广告商 TBWA\Media Art Lab 公司最近新任命两名创意总监，分别负责 iPhone 及其不断壮大的订阅服务。







报道称，这两名新创意总监为 Chuck Monn 和 Geoff Edwards，均就职于该公司位于洛杉矶的总部。Monn 被指派负责 iPhone 项目，Edwards 则负责 Apple Music、Apple Pay 以及即将启动的 Apple TV+ 等订阅业务项目。



Geoff Edwards 对于 Media Art Lab 来讲属于新人，之前曾为迪士尼、耐克这样的大公司推出过广告战作品。Chuck Monn 则是公司资深员工，此前曾负责多个苹果广告项目，比如最近的「敬 Mac 后面的你」广告系列。







有关 TBWA\Media Art Lab 公司的最新的消息是今年 2 月该公司传奇人物 Lee Clow 宣布退休。他在 45 年前曾为苹果（乔布斯）制作了著名的「1984」广告，还曾策划「Think Different」广告战。









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