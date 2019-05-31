苹果借新网站发声：App Store不是垄断平台

考虑一下其中超过80%都是免费应用。





最近，苹果在美国最高法院输掉了涉及 App Store 的一起诉讼，过去的几周时间包括更长的一段时间里，苹果应用商店 App Store 一直遭到反垄断诉讼。苹果日前以网页的形式发起了一场辩护，在这个网页中突出了其原则和做法。该网页为其开发商 App Store 收入的 30％ 提供了理由，并指出，这一比例被其自身巨额的运营费用和大量免费的应用所抵消，所以并没有任何利润可分享。



苹果解释说，App Store 严格的应用程序审核流程使用了人工专家和自动化系统的组合，但是由于兼容性问题，已经删除了超过 140 万个应用程序。它每周评估大约 100000 个应用程序，其中 60％ 被批准。苹果的审核小组每周会拨打大约一千个电话，以帮助开发者的应用能够顺利上架。



虽然根据苹果透露，开发者已经从 App Store 获利超过 1200 亿美元，但也要考虑到 App Store 上有 84％ 的应用程序是免费的，开发者不向苹果支付任何费用。只有那些产生了应用内购买、广告、订阅或其他系统的收费，才会让苹果还可以从中获利。





新网站强调 App Store 欢迎竞争，还列出了 App Store 中提供的一系列应用，这些应用与苹果自己的应用，例如音乐、备忘录和 FaceTime 存在竞争关系。虽然欢迎竞争，但苹果也坚持保护用户的利益，并声称此前下架一些存在竞争关系的应用，都是从保护用户隐私出发。苹果可能会在下周的 WWDC 上将进一步讨论这个话题。

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