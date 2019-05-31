Apple Pay已开通信用卡充值上海交通卡

2019-05-31 16:59:47
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还有一波银联62节消费福利。



Apple Pay 可以用信用卡充值上海交通卡了。自 5 月 25 日起至 6 月 23 日，上海交通卡新用户首开卡可获赠 10 元。此外，6 月 30 日前新用户首次通过 Apple Pay 使用上海交通卡乘地铁、公交、轮渡另获 10 元抵用券。

如何开卡与充值

进入 iPhone 钱包 App，点击 + 号选择上海交通卡，开始加卡充值，或从实体卡片转移余额。加卡后如需再次充值，选择卡片直接点击充值即可。



如何查询开卡和使用优惠

点击上海交通卡，点击右上角的 … 图标进入更多信息浏览，再选择交易即可查询。



另外，随着银联 62 节到来，用户打开云闪付 App、支持银联二维码的 200 余个 App（包括各大银行 App 和京东、美团、携程 App 等）扫码支付，或使用 Huawei Pay、Apple Pay 等银联手机闪付消费，即可享受超过 60 万商户畅享 62 折、满额立减等优惠。据了解，银联「62」节源自每个人都拥有的银联卡，银联标准卡都以「62」开头。

Apple Pay 用户现可参与「6 月和 2 号在一起 三天 62 折」活动。



自 5 月 31 日起至 6 月 2 日共 3 天。活动期间可享三天 62 折以及手机闪付满 26 元返 10 元激励金等优惠活动。有兴趣的朋友可以前往>>活动首页<<了解更多详情。

 

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