苹果发布AirPort基站固件更新 修补安全漏洞

版本号升级至 7.9.1。

苹果今天发布了 AirPort Base Station 固件更新 7.9.1，适用于基于 802.11ac 标准的 AirPort Extreme 基站和 AirPort Time Capsule 时间返回舱。







根据苹果最新更新的支持文档可知，7.9.1 固件解决了与安全有关的八个问题，包括潜在黑客远程攻击威胁以及基站恢复出厂设置可能不会完全删除用户信息等问题。



此次固件更新的适用范围是已于一年前退市的最后一代 AirPort 基站，苹果当时已经宣布退出无线基站业务，未来将不会继续推出相关产品。但为了方便用户，苹果也在官网推荐了几款采用最新无线标准的第三方产品。



如果你还在使用 AirPort 基站，可以通过 Mac 上的「AirPort 实用工具」下载最新的固件并进行更新。





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