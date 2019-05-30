macOS 10.15全新音乐、电视App界面曝光

iOS 和 macOS 的界面语言正逐渐统一

继昨天曝光 iOS 13 系统截图，来自 9to5Mac 的开发者 Guilherme Rambo 今天又带来下一代苹果桌面操作系统，即 macOS 10.15 的部分应用的 UI 用户界面的截图。我们一起来了解一下。







今天曝光的是 macOS 10.15 中的两款应用，分别是「音乐」App 和「电视」App。苹果统一了两款应用的设计语言，主界面左侧均为灰色的侧边栏，用来显示内容列表，而右侧更大的区域则用来显示具体的内容。







从截图上还可以看出新版 macOS 为应用界面的侧边栏带回了多彩的图标。值得一提的是，这些图标不仅增加了阴影，而且颜色也是与应用图标颜色的色调保持一致的。比如，音乐 App 的图标是粉红色，侧边栏中各列表的图标颜色也都很接近粉红色，而且从上至下呈现一种自然的过渡。这些变化都让界面显得更加生动一些。



由于是基于 iTunes 进行的设计，macOS 10.15 中的音乐 App 保留了让用户同步 iOS 设备的功能。与 iTunes 类似，iOS 设备仍会被显示在侧边栏中。搜索框也被移至侧边栏，可以同时搜索 Apple Music 云音乐库和用户本地的音乐库。







macOS 10.15 中的电视 App 则采用了一种不同的方式将在线内容与用户的视频库分开，类似于全新的 Books 应用。即在界面顶部设计了一个工具栏，设置了「Watch Now」、「Movies」、「TV Shows」、「Kids」和「Library」五个按钮，分别代表不同的内容类别。每个内容类别都有对应的侧边栏设计。



WWDC 2019 全球开发者大会下周就要开始了，届时苹果将会通过主题演讲重点展示四大平台的新一代操作系统。主题演讲的时间是 6 月 4 日（下周二）凌晨 1 点。

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