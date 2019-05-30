苹果再获新专利 可折叠屏iPhone真可以有

只是苹果围绕可折叠屏幕提出的众多专利之一。

据 CNN 报道，美国专利商标局于当地时间周二宣布，授予苹果公司一项可折叠屏幕专利，该屏幕可以用在 iPhone 或其他设备上。在这项专利中，苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲（柔性）外壳的电子设备。苹果于 2018 年 1 月提交了可折叠屏幕专利申请，它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。韦德布什证券公司（Wedbush Securities）分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示:“可折叠手机和 5G 技术代表着未来几年下一代智能手机的最新潮流。”艾夫斯在接受采访时表示，苹果多年来始终在对可折叠手机持观望态度，直至 2017 有关其开发可折叠手机的传言才开始出现。苹果曾申请过柔性显示器的专利，这种显示器带有触摸传感器，可以像书那样打开和关闭。此外，苹果还申请了柔性 iPhone 专利，它可以对折并卡在人的衣服上。根据今年 3 月份的传闻，三星公司给苹果发送了一款可折叠屏幕的样品，这款折叠屏样品尺寸为 7.2 英寸，仅比三星推出的折叠手机 Galaxy Fold 的主面板小 0.1 英寸。据称三星目前每年能生产大约 240 万台可折叠显示屏，而且正在考虑将年产量提高到 1,000 万台。▲ 三星 Galaxy Fold 评测样机，图片来自theverge三星已经为 iPhone XS 和 XS Max 提供了绝大部分 OLED。只要合作关系继续，那么自然不会绕过折叠屏和柔性屏——只要苹果愿意。不过鉴于 Galaxy Fold 尚未推出就遭遇多种屏幕问题，严重暴露了目前可折叠屏技术的不成熟，因此苹果和其他厂商哪怕想推出同类设计的手机，也会为保险起见一等再等。三星的本土对手 LG（同时也是苹果屏幕面板供应商）据传也在准备可折叠手机。MWC 2019 世界移动通信大会期间发布的 LG V50 ThinQ 另辟蹊径，通过不同的方式提供了与可折叠手机大概相同的体验。LG V50 ThinQ 有一款十分特别的配件：Dual Screen 副屏，这块副屏的尺寸大小为 6.2 英寸，基于 OLED 材料打造，可以与 V50 配对到一起，实现副屏幕的功能，方便用户可以更多的进行多任务处理。▲ LG V50 ThinQ可惜这是一个「伪折叠屏」，单从折叠屏技术来说，三星要比 LG 领先不少。苹果对可折叠屏早有兴趣，多年来一直以相关专利申请的形式来探索折叠式手机的可能性。不过鉴于苹果向来不会在某个技术足够成熟前推向用户，所以至少今年和明年我们不太有希望看到折叠屏 iPhone。同时，我们也不清楚苹果会采取何种折叠屏的形式，这类新形态的手机售价比大多数平板电脑和笔记本电脑都贵，技术上也存在很大的量产障碍，还要解决比笔记本、平板电脑高频得多的日常使用。苹果可能在寻找更好的方法以降低成本，或是采用更简单的设计。

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