iOS 13系统截屏曝光 深色模式来了

多款应用 UI 进行重新设计

距离 WWDC 2019 全球开发者大会开幕还有不到一周的时间，届时苹果将公开预览 iOS 13 系统的核心功能。但来自 9to5Mac 的开发者 Guilherme Rambo 却提前分享了几张据称是 iOS 13 中系统的截图，我们一起来看一看。







首先是广受期待的深色模式功能。Rambo 表示深色模式可以在「设置」App 中启用，也可以在控制中心里快速开启。深色模式在主屏幕上唯一的变化是程序坞，苹果将其调整得暗了一些。







深色模式中的「音乐」App 采用了纯黑的背景，将更适合于 OLED 屏幕，同时也对延长电池续航时间有所帮助。







iOS 13 中的其他界面的变化包括截屏功能，由目前的灰色背景 + 底部小工具调整为虚化用户墙纸 + 更有设计感的底部标记工具。iPad 上的截屏功能界面也重新进行了设计，底部工具栏变成了类似拉长胶囊的形状，还可以随意拖动到屏幕不同的位置。











iOS 13 中的「提醒事项」App 改动很大（macOS 10.15 中的 Mac 版本也改了）。iPad 端，全新「提醒事项」App 的右侧部分被分割出一个区域显示「今天」、「计划」、「旗标」和「全部」标签，同时顶部还加入了搜索框，底部则是用户的提醒事项列表。字体也改为从 iOS 12.2 的「钱包」应用开始采用的 SF UI Rounded 字体。







「查找我的朋友」和「查找我的 iPhone」两款 App 进行了合并，全新的应用名称是「查找我的」。其中 iPad 版变化很大，融合了两款 App 的所有功能。应用会显示一个可以充满整个屏幕的大地图，屏幕角落有一个小窗口，列出用户的家庭成员和朋友。还有一个 Tab 页面用来展示用户的设备。深色模式下的「查找我的」App 界面类似于 macOS 上启用深色模式后的「地图」App。下面给出了新应用的图标。







iOS 13 马上就要与我们见面了，苹果会在主题演讲后即刻推出第一个测试版，喜欢尝鲜的朋友可以试试。

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