iOS 13系统截屏曝光 深色模式来了

2019-05-29 06:07:21
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多款应用 UI 进行重新设计

距离 WWDC 2019 全球开发者大会开幕还有不到一周的时间，届时苹果将公开预览 iOS 13 系统的核心功能。但来自 9to5Mac 的开发者 Guilherme Rambo 却提前分享了几张据称是 iOS 13 中系统的截图，我们一起来看一看。



首先是广受期待的深色模式功能。Rambo 表示深色模式可以在「设置」App 中启用，也可以在控制中心里快速开启。深色模式在主屏幕上唯一的变化是程序坞，苹果将其调整得暗了一些。



深色模式中的「音乐」App 采用了纯黑的背景，将更适合于 OLED 屏幕，同时也对延长电池续航时间有所帮助。



iOS 13 中的其他界面的变化包括截屏功能，由目前的灰色背景 + 底部小工具调整为虚化用户墙纸 + 更有设计感的底部标记工具。iPad 上的截屏功能界面也重新进行了设计，底部工具栏变成了类似拉长胶囊的形状，还可以随意拖动到屏幕不同的位置。





iOS 13 中的「提醒事项」App 改动很大（macOS 10.15 中的 Mac 版本也改了）。iPad 端，全新「提醒事项」App 的右侧部分被分割出一个区域显示「今天」、「计划」、「旗标」和「全部」标签，同时顶部还加入了搜索框，底部则是用户的提醒事项列表。字体也改为从 iOS 12.2 的「钱包」应用开始采用的 SF UI Rounded 字体。



「查找我的朋友」和「查找我的 iPhone」两款 App 进行了合并，全新的应用名称是「查找我的」。其中 iPad 版变化很大，融合了两款 App 的所有功能。应用会显示一个可以充满整个屏幕的大地图，屏幕角落有一个小窗口，列出用户的家庭成员和朋友。还有一个 Tab 页面用来展示用户的设备。深色模式下的「查找我的」App 界面类似于 macOS 上启用深色模式后的「地图」App。下面给出了新应用的图标。



iOS 13 马上就要与我们见面了，苹果会在主题演讲后即刻推出第一个测试版，喜欢尝鲜的朋友可以试试。

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