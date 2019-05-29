苹果强调AirPods可回收：回收成本高于利润

环保责任重大。





近日，有媒体抨击苹果热销产品 AirPods 不可回收，引发众多议论。苹果最近同意公开谈论此事，并同时披露了有关 AirPods 回收的详细信息，在 AirPods 回收计划中，回收商的处理成本甚至要高于利润。



5 月初，Motherboard 的报道对 AirPods 作为「一次性」设备对环境的影响进行了严厉批评。文章称苹果推销的产品设计似乎与公司精心设计的、具有环保意识的公众形象背道而驰。



与其他苹果产品一样，AirPods 并非设计为用户可维修的。敏感电路由几乎难以穿透的外壳保护，并用胶水连接在一起，但所有者为了保持设备功能将不可避免地需要更换其小型锂离子电池。



AirPods 的生命周期很复杂。根据使用情况的不同，有些人在去年发现了该产品只有轻微的电池老化，而 AppleInsider 测试发现，第一代 AirPods 在两年内电池续航时间降低了一半。



在接受 OneZero 采访时，苹果并没有否认 AirPods 几乎不可能修复，或者它们包含的电池会随着时间的推移而降级。在周二的一份媒体报告中，苹果对某些言论将 AirPods 描述为比大型电子设备更糟糕的环境威胁者表示了不满。



苹果提到了现有的回收计划，该计划接受 2016 年以来的 AirPods。



“与我们的所有产品一样，我们与回收商密切合作，确保 AirPods 得到妥善回收，并为我们供应链以外的回收商提供支持，”苹果在一份声明中表示。



苹果回收合作伙伴之一 Wistron GreenTech 的企业代表通过媒体介绍：AirPods 需要人工使用工具进行拆卸，从聚碳酸酯外壳中去除关键部件——电池和音频驱动器，这是一项艰苦的过程。随后电池和驱动器分别送到冶炼厂和金属精炼厂，以提取钴等有价值的材料。



Wistron GreenTech 证实，从回收 AirPods 获得的材料价值小于工作成本，而这些差价均由苹果来弥补，很可能其他的合作回收商也都是靠苹果资金来维持回收作业。苹果表示正在努力简化 AirPods 和其他产品的回收过程，力求让这样的企业有一天能够在没有科技巨头的资金支持的情况下接受 AirPods 的回收。



如果你有闲置的 AirPods 并且不愿意它变成电子垃圾，也可以走回收流程，用户可以将设备带到苹果门店，或通过公司的 Trade In 网页申请免费回收。值得一提的是苹果的回收计划包括自己的产品以及其他任何品牌的电子产品。





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