苹果推送iOS 12.4 Beta 3 正式版发布在即

距离 WWDC 2019 开幕还有不到一周时间

iOS 12.4 测试版发布的节奏真的是一周一更了，苹果今晨又向开发者推送了 iOS 12.4 Developer beta 3 系统更新，同时也向公测用户推送了公测版本。







iOS 12.4 到目前为止已经推出三个测试版，但仍未出现新的功能变化。但作为 x.x 级别的更新，iOS 12.4 应该与某些重要功能更新有关，据推测应该是尚未启动的 Apple Card 信用卡服务。



现在还不好说 iOS 12.4 就是 iOS 13 正式发布前 iOS 12 系统的最后一个重要版本更新，毕竟距离 iOS 13 的正式发布还将有几个月的时间。苹果将会在 WWDC 2019 主题演讲结束后不久推送 iOS 13 系统的首个测试版。从目前的传闻来看，苹果非常有可能会为 iOS 13 加入深色模式，同时也会对系统自带的多款 App 进行重新设计和整合。



一起期待苹果会给我们带来什么样的惊喜吧。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。