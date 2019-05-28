Galaxy Fold继续跳票 最快7月才能发售

甚至会更久。

马上就要到 5 月末了，三星仍未就 Galaxy Fold 何时发售问题给出明确答案。但据《韩国先驱报》最新报道，三星这款可折叠屏幕智能手机的发售日期将会再次推后。







大约一个月之前，三星 Galaxy Fold 在发售前曝出坏屏问题，该公司被迫取消原定的发售计划并表示将会在未来两周内给出更确切的消息。随后三星移动业务总裁高东真公开表示推迟不会太久，但直到现在仍没有动静。根据美国法律，若三星在 5 月 31 日前无法给出明确发售日期，已有的预购用户订单将会自动取消（除非用户主动提出可以继续等待）。



近日华为的可折叠屏幕智能手机 Mate X 也将延后发售（原计划是 6 月），这或许让三星能够喘一口气，不必担心全球首款可折叠屏幕智能手机的称号被华为抢走， 可以有更充裕的时间来完成调查并解决 Galaxy Fold 坏屏问题。



报道称，三星依然坚持先前的说法，即会在未来数周内宣布新的发售日期，不过部分当地电信官员表示发售日期可能会在 6 月之后了。三星一直在与当地运营商进行设备测试，因此一些业内人士可以对进展有些了解。但三星表示「改进流程是在极其保密的条件下进行的，电信行业内的信息源的说法不能得到确认」。



来自 Yonhap News 的报道则表示 Galaxy Fold 不可能会在 6 月发售。三星的一名官员也表示「还没有决定发售时间，将会在未来数周内通过一个合适的机会宣布。」

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