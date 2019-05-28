测试报告：2019八核MacBook Pro摆脱过热限频

不会再遭遇去年的情况。





上周，苹果发布了全新 2019 款 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro，分别搭载英特尔第八代和第九代处理器，高端 15 英寸机型首次带来八核处理器。



想必大家还记得 2018 年六核 MacBook Pro 推出后遭人诟病的散热状况，搭载 i9 处理器的 2018 MacBook Pro 有一个瑕疵，会因温度过高而使处理器的速度低于其额定速度，并且只能在计算机处于少量负载的情况下恢复。苹果大约一周后迅速解决了这个问题并发出正式道歉。但是，即使使用补丁，结果也不尽如人意。



当 2019 年款新 MacBook Pro 系列采用被称为「核弹级」的八核处理器时，它立即引发了人们的担忧，即由于更高的热量输出，这台机器会可能会受到类似的热问题的困扰。现在，是时候评估新款高端机型的散热情况了。



什么是热设计功耗？



英特尔将热设计功耗（TDP）定义为「在高复杂度工作负载下，所有内核都处于活动状态时，以基础频率工作的处理器的平均耗能功率。」这是一个很长的说法，它表示处理器在以额定速度运行时会有多热。它也是衡量任何制造商必须对产品实施的最低限度冷却系统的指标。



一个出色的处理器能够超过其标准速率，达到苹果和英特尔宣传的 Turbo Boost 速度。当然，这会比 TDP 产生比更多的热量，从而最终使其减速回到平衡状态。如果热量太大，芯片将降至正常运行速度以下，以防止损坏并使其进一步降温。









▲ 2018和2019两款机型的内部构造未变，来自Appleinsider

日前，已经入手 2019 八核顶配版 MacBook Pro 的外媒开始对功能以及散热性进行测试，让更多用户清楚这款设备在负载下的平衡速度和其降频触发情况。在 Appleinsider 的测试报告中，启动了 Cinebench R20 并连续十次运行综合基准测试，循环进行迫使处理器不断地承受高负荷并观察其热性能。同时利用 Intel Power Gadget 来监控 CPU 速率。如果在 2019 八核 MacBook Pro 中存在过热降频问题，那么当处理器快速跳升至睿频加速也就是接近标称的 4.8GHz 时，会降低到平衡速度从而达到热平衡。▲ 2019八核顶配版MacBook Pro CPU跑分测试，来自Appleinsider而测试结果是，在第十次测试之后，CPU 运行速度迅速达到 5GHz，在节流温度达到 100°C 时，速率并没有降到太低，而是在 2.9GHz 和 3.0GHz 之间浮动（标称的平均速率为 2.4 GHz）。坦率地说，这比我们期待的稳定速率要高一些。在一系列连续对比测试后，2019 八核 MacBook Pro 基本保持在 3.0GHz 运行速率和 94°C 左右温度。在反复运行测试后，2019 八核 MacBook Pro 在 Cinebench R20 测试中跑出 3096 的高分，远高于 2019 年采用 2.4 GHz 四核第八代 i5 处理器的 13 英寸 MacBook Pro，后者跑分为 1779。看起来，新款 MacBook Pro 很好地解决了过热节流问题。我们暂时不清楚苹果在 2019 年的 MacBook Pro 中做了什么来帮助解决这个问题。与 2018 款六核机型相比，散热管道是相同的，风扇速度是相同的，风扇设计是相同的，TDP 是相同的，芯片尺寸是相同的。但不管怎么说，大家似乎可以放心购买最新最强悍的 MacBook Pro 了。

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