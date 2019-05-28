苹果2019款iPod Touch悄然上架 性能升级

升级至 A10，并首次推出了 256GB 容量。





5 月 28 日晚上，苹果对 iPod Touch 产品线进行了一波更新，这也是 iPod Touch 系列时隔大约四年后的再一次更新，不过并不是从头到尾彻底的改变，而是提升了性能和存储。



新的 2019 款 iPod Touch 外观和前代没有区别，提供粉色、银色、深空灰色、金色、蓝色和红色六种选择，搭配 4 英寸屏幕，以及一块不支持 Touch ID 的实体 Home 按钮。配置方面，新款 iPod Touch 升级至 A10 Fusion 芯片，不仅使游戏性能表现更出色，还为 iPod 系列带来了身临其境的增强现实（AR） 体验，配合共通性 AR、与特定位置相关的持续性 AR 和图像检测等新功能，增强现实甚至能给你更引人入胜、身临其境的体验，让新款 iPod touch 能将玩具和雕塑等 3D 物体以神奇的方式生动呈现在你眼前。



苹果还为 iPod Touch 首次推出 256GB 的大容量版本，提供充足的空间让你通过 Apple Music 下载音乐尽情聆听。







2019 款 iPod Touch 已经可以在线预订，售价方面，32GB 存储空间为 199 美元（1,599 元），128GB 版本为 299 美元（2,499 元），新增的 256GB 容量为 399 美元（3,399 元）。





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