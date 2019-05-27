WWDC19 你或许也在等待苹果专业显示器回归

传闻中的苹果新显示器会不会出现呢？





2019 年 WWDC 将于北京时间 6 月 4 日凌晨开幕，其中最重要的活动自然是苹果在开幕式上的主题演讲。历年来 WWDC 的重点关注都在新的软件功能，但也可以预计会有一些硬件登场。按照此前收到的消息，苹果有可能在今年 WWDC 上发布新一代 Mac Pro 以及一款新的专业显示屏。



两年前苹果全球营销副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）首次开辟了新的专业显示屏项目。参与开发的人只知道这款新的专业显示器被称为 J290，它将是一个支持 HDR、自动亮度、夜间切换和 True Tone 技术的 DCI-P3 显示器，该技术可以调整显示器的白点以匹配环境光的颜色。



据悉本次的新产品还将展示显示器与苹果操作系统的深度集成。在 Mac 电脑上，用户将能够根据自己的喜好微调显示设置，并将这些设置保存为预置，这些预置可以很容易地在不同设备之间切换，也可以导出文件，以便日后在其他设备上导入。这些自定义的预设包括最小和最大亮度、色彩空间、自动亮度、白点、夜间切换等。保存的预设可以作为快捷方式包含在菜单栏中。



有关新显示器的物理尺寸的详细信息仍不清楚。此前，分析师们预测这款显示器将为 31.6 英寸，分辨率为 6240×2880，采用非常坚固的外壳材料打造。



这款新设备也标志着苹果自 2016 年 Thunderbolt 显示屏停售后重新回归专业显示器业务。值得注意的是，就在本周苹果刚刚发售一款新的 23.7 英寸 LG 超细 4K 显示器。而此前线上商城和实体店全面撤下了 21.5 英寸显示屏，此举或许与新品发售有关。





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