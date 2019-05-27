iOS 13概念图集欣赏：iPad桌面更接近Mac

其中不乏很多我们感兴趣的新特点。





概念设计师 Alvaro Pabesio 日前分享了一个新的 iOS 13 的概念图集，这个概念基于我们许多的实际期望，苹果下一个移动操作系统可能带来包括 Mac/iPad 的桌面扩展功能、邮件、消息提、新音量 HUD、深色模式等等一系列可视化操作。



首先，概念图直观地展示了新的 iPad 在一个更像 macOS 的桌面和一个可扩展的视图下的体验效果。另外通知和控制中心也都进行了重新设计。







据 9to5Mac 的报道，苹果将在 macOS 10.15 中引入新的桌面扩展功能。Álvaro 的概念设想不仅可以将 iPad 用作 Mac 的外接显示器，而且要保持连续性，让 iPad 与 Mac 配合工作流程，就像用 Apple Pencil 画画一样。至于我们所期待的 iPad 上的多任务处理和可拆卸面板的这一概念可以设想成 iPhone 应用程序与 iPad 实现无缝集成。















iPad 的其他改进还包括使用长按顶部按钮来切换带有 Face ID 的用户帐户，以及为外接键盘等设备提供类似 AirPods 的蓝牙连接 UI。







对于 iOS 13 概念中的 iPhone，我们将了解如何实现新的音量控制 UI 以及为视图屏幕提供可定制的小部件。











可视化的提醒、邮件和消息更新。当然，还有最重要的改动之一：iOS 13 上即将推出的备受关注的深色模式。看完概念设计之后是不是对 iOS 13 又多几分期待呢？虽然它并不代表官方正式版 iOS 13 的最终样貌，但其中的方案可以给用户带来很多启发，或许某个 UI、操作或者功能正好戳中你的点从此念念不忘。苹果移动端新系统 iOS 13 即将在 6 月份 WWDC 上首次亮相，让我们一起关注。

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