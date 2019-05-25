台湾第二家Apple Store即将开业

「创意在此登台」，一语双关。

根据热心网友分享，苹果在台湾的第二家 Apple Store 零售店不久将会盛大启幕。







新店位于台北市信义区即将落成的大远百 A13 购物区附近，地理位置优越。新店将会命名为「Apple 信义 A13」，外观类似于芝加哥密歇根大街零售店，即采用独立建筑，屋顶类似 MacBook 笔记本顶盖造型，四周以玻璃幕墙支撑。







目前苹果已将该店四周玻璃幕墙贴上白色宣传贴纸。与以往类似，苹果这次又拿 Logo 进行创意，将其设计成「台」字，附加的一句「创意在此登台」也是一语双关。







苹果在台湾的首家零售店于 2017 年 7 月开业，位于台北 101 大楼一层购物中心，同在信义区。对比来看，Apple 信义 A13 零售店显然档次更高一些。



媒体推测 Apple 信义 A13 零售店可能需要等到 A13 购物区 9 月落成时开业，但参照以往惯例，可能用不了那么久。

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