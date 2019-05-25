苹果发布iOS 12.3.1 修复信息App两处问题

一次小幅更新
iOS 12.3 正式发布两周不到，苹果今天凌晨又迅速推送了 iOS 12.3.1 系统更新。从版本号和更新内容来看，此次更新属于以 Bug 修复为主的小幅更新。
苹果在推送提示中提到，iOS 12.3.1 包含针对 iPhone 和 iPad 的问题修复，更新内容包括：
- 修复了「信息」App 中，即使已启用「过滤未知发件人」，来自未知发件人的信息仍可能在对话列表中出现的问题；
- 修复了「信息」App 中，可能导致「报告垃圾信息」链接在来自未知发件人的信息对话页面上不显示的问题。
由于只是有针对性地解决一两个 Bug，iOS 12.3.1 发布前并未提前让开发者或者公测用户进行测试，没必要获得大量用户反馈。目前苹果还在测试 iOS 12.4，不出意外应该会在 WWDC 大会召开前正式发布。
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