2020款iPhone或改全屏触控ID 声学指纹识别

2019 款 iPhone 全线移除 3D Touch？

今年的 iPhone 11 还没有发布，有关 2020 款 iPhone 的传闻却开始出现了。来自巴克莱的分析师通过走访苹果位于亚洲的多家供应商，获得不少有关今明两年 iPhone 的最新情报。







分析师 Blayne Curtis 根据「内幕」做出了对 2019、2020 款 iPhone 的一些预测，主要方面包括：



- 2019 款 iPhone 产品线除了增加后置摄像头数量外，在外观设计上改动不大，7 ~ 8 月的规模量产将会按计划进行；



- 2019 款 iPhone 全线移除 3D Touch 功能，可能意味着将进一步扩大 Haptic Touch（振动触控，iPhone XR 采用）的使用范围；



- 2019 款 iPhone XR 将会搭载 4GB 运存（目前是 3GB）；



- 2020 款 iPhone 将会大改版，包括 5G 网络支持、后置摄像头系统 3D 感测功能以及可让全屏幕触控 ID 成为可能的声学指纹技术（超声波）；



- 部分供应商提到 2020 年初苹果或推出 iPhone SE 2，内部是 iPhone 8 的配置；



- LG 或将成为 2019 款 iPhone 的第二家 OLED 屏幕供应商，获得 10 ~ 30% 的订单。苹果最快在 2020 年实现 iPhone 全部采用 OLED 屏幕。



其他方面包括 2019 款 iPhone 将会采用雾面玻璃后壳、更大容量电池和反向充电技术（支持 AirPods 或 Apple Watch 充电），这些在此前传闻中也都有所提及。



对于 2019、2020 款 iPhone 的最新预测你有什么看法，可以留言与大家分享出来。

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