传三星将为16英寸MacBook Pro供应OLED屏幕

发布可能得等到秋天了。

据韩国网站 The Elec 报道，三星目前正与苹果就 16 英寸 MacBook Pro 和未来版本的 iPad Pro 的 OLED 屏幕供应问题进行谈判。







此前，苹果分析师郭明錤曾在预测 2019 年 Mac 新品时提到苹果可能会在今年推出三款全新产品，其中就提到了这款 16 ~ 16.5 英寸 MacBook Pro。其他两款分别是模块化 Mac Pro 和 31.6 英寸 6K 显示屏。郭明錤当时并未提到 16 ~ 16.5 英寸 MacBook Pro 会采用何种屏幕显示技术，不过后来却预测苹果会在 2021 年上半年推出使用 mini-LED 背光单元屏幕的 15 ~ 17 英寸的 MacBook（Pro）。







iPad Pro 方面，郭明錤预测苹果会在今年四季度和明年首季度期间量产两款全新 iPad Pro，其处理器将会获得提升，也未明确具体所采用的屏幕技术。同样，郭也预测苹果会在 2020 年四季度和 2021 年首季度期间推出使用 mini-LED 背光单元屏幕的 10 ~ 12 英寸的 iPad（Pro）。



目前有关 16 英寸 MacBook Pro 和全新 iPad Pro 的消息很少，但苹果本周却让人意外地更新了 MacBook Pro 产品线（提升了 CPU 速度、改良了键盘）。也就意味着这款传说中的 16 英寸 MacBook Pro 至少得等到秋天才有可能发布。而多家媒体已经预测苹果会在 WWDC 期间发布全新模块化 Mac Pro 和配套显示器，既然都是专业级 Mac 新品，为什么不在一起发布？当然，目前这些还都是传闻，我们等到下月初的 WWDC 主题演讲时再看。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。