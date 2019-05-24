八核MacBook Pro跑分上线 多核表现突出

2019-05-24 07:08:59
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单核提升 10%，多核提升 30%！

苹果在本周三更新了 MacBook Pro 产品线，其中 15 英寸旗舰机型可选择英特尔第九代八核处理器。目前这款设备的跑分已经出现在 Geekbench 平台，表现如何我们一起来看一看。



根据今天早些时候上传的跑分表可知，该设备搭载了一枚 2.4GHz 英特尔酷睿 i9 八核处理器，单核成绩为 5879，多核成绩为 29184。



2018 款 MacBook Pro 高端六核机型的 Geekbench 单核成绩为 5384，多核成绩为 22620。对比来看，新款八核 MacBook Pro 在单核性能方面的提升并不是特别明显，接近 10%。而多核性能的提升就比较显著了，成绩较前代六核版本提升了 29%，接近 30%！

苹果在宣传新款八核 MacBook Pro 时表示该设备在进行某些渲染任务时其性能可较前代六核版本提升最高 40%，甚至可以达到四核版本的两倍。

苹果在官网宣传新款 MacBook Pro 时列出了八核 MacBook Pro 在具体应用中的性能提升对比（以四核版本作为基准）：

- Adobe Photoshop CC 多线程优化滤镜的处理速度提升 75%；
- Logic Pro X 的 Alchemy 插件数量增加至 2 倍；
- Wolfram Mathematica 的中央处理器基准性能提速 70%；
- Pixelmator Pro 基于机器学习的图像修复速度提升 75%；
- Autodesk Maya 的 Arnold 渲染速度提升至 2 倍；
- Blackmagic Fusion Studio 的场景渲染速度提升至 2 倍；
- Final Cut Pro X 可支持同时处理 11 个 4K 多机位视频流；
- Adobe Premiere Pro CC 的 4K H.264 输出速度提升 70%。

随着新版 MacBook Pro 的发售，相信未来还会有更多跑分成绩公布，准确性也会更高。

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