高盛：苹果在贸易战最坏影响下利润会缩减29％

这是最坏的情况。





高盛银行在日前的研究报告中发出警告称，AAPL 在华出现的最坏情况可能会使苹果全球总利润下降 29％。



该银行表示，中美之间不断升级的贸易战，由于特朗普政府禁止美国公司向华为出售产品而更加恶化。同时，这也意味着中国政府将寻求一种回击美国的方式——苹果有可能成为目标。



Business Insider 报道称，投资者担忧，中国如果也采用和美国类似的手段，有可能禁售美国产品，那么苹果首当其冲。这无疑会对市场带来不小的撼动。



高盛公司分析师罗德·霍尔在研究报告中写道：“考虑到具有中国禁销苹果产品以报复美国对华为禁令的可能性，投资者一直在向我们询问苹果公司在中国的财务风险。”



如果中国全面禁止该公司的产品，苹果的利润将下降近 30％。换句话说，其每年将净收入将减少 150 多亿美元。



根据霍尔的说法，在苹果公司收入方面，中国市场占 17％。其中，在高利润产品销售板块，中国市场占其利润的 29％。鉴于产品组合，高盛预计苹果的毛利率为 45％。



销售只是一方面，苹果的大部分供应商都在中国，最糟糕的情况是中国限制苹果在华生产和制造产品，这对苹果才是最严重打击。不过这一点可能性很小。



需要说明的是，目前想要将苹果生产推出中国的并不是中国，而是美国。采用激进的手段引爆矛盾最终只会两败俱伤，带来谁也不愿看到的结果。





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