苹果关闭iOS 12.2系统验证通道

iOS 12.3 还是很值得升级的。

在 iOS 12.3 系统更新发布的十天之后，苹果今天正式关闭了 iOS 12.2 的系统验证通道，意味着已升级的 iOS 设备将无法再通过正常途径进行降级。







苹果每次都会在新版系统更新发布后不久例行关闭旧版系统的验证通道，以此来保证 iOS 用户能够保持使用更安全、更稳定的系统，降低其所面临的系统方面的风险。



如果你还未升级至 iOS 12.3，该版本还是值得考虑的。



iOS 12.3 为国行 iPhone 带回此前因专利纠纷而移除的两个功能。一个是 iOS 后台界面上划手势删除应用时的动画，一个是壁纸设置时的图片缩放功能。另外，得益于全新的 Swift 5 适配，所有 iOS App 都进行了瘦身，体积缩减，启动速度更快，操作感也更加流畅。另外，iOS 12.3 还重新设计了 TV App，不过这可能对于国内用户来讲意义不大。



苹果目前还在加紧测试 iOS 12.4，Beta 也是一周一更，不出意外的话应该会赶在 WWDC 开始前发布。目前并未在 iOS 12.4 的 beta 中发现明显的功能变化，应该主要是以稳定性和 Bug 修复为主，另外也有可能是为即将开始的 Apple Card 服务进行准备。

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