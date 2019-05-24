和硕或将部分iPad/MacBook生产线迁往印尼

关税提升让供应链发生做出反应。

今天的最新消息，苹果主要合作伙伴之一和硕将于 6 月开始在印尼组装 iPad 和 MacBook。台湾 DigiTimes 引述 DetikInet 的文章表示，苹果实际上将把工作转包给印尼巴淡岛的 PT Sat Nusapersada。PT 首席执行官 Abidin Hasibuan 没有否认 6 月的生产运行，但也没有说明其客户，只说产品将运往美国。众所周知，和硕最近与 PT 建立了合作伙伴关系，前者还斥资 3 亿美元在印度尼西亚翻新两家工厂，但其目的尚未确定。关于和硕将进入印度尼西亚的报告首次出现在去年 12 月。当时声称和硕需要两个季度来安装和认证生产线设备，这与 6 月开始的日期节点一致。此举可能是为了减轻特朗普政府对华进口关税提升带来的影响。虽然到目前为止苹果公司相对没有受到损害，但新的关税可能会在 6 月份落实。苹果的大部分供应商都是中国公司，这将对 iPhone、iPad 和 Mac 等核心产品的利润造成打击。一些分析师认为，苹果更有可能内部消化这一打击，而不是提高产品价格。苹果除了因为 iPhone XS 等近期产品的高成本而受到抨击，实际上也不得不降低像中国市场的 iPhone 价格以缓解销售疲软。如果产品价格再因外部原因不得不提高，那么必然又要承受一轮销售低潮。

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