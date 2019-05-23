WWDC App更新 带来新功能和有趣新贴纸

2019-05-23 15:53:46
Ruins
威锋网
加载中...

来自苹果的WWDC 2019设计元素。



在今天向媒体发送关于 WWDC 发布会的邀请后，苹果将携配有可定制霓虹灯图标和新贴纸等新功能 WWDC App 为全球开发者大会预热。

更新的 WWDC 应用程序现已经可以在 App Store 上下载：除了新的霓虹灯图标和新的动画贴纸外，还包括许多我们之前见过的功能。

通过 WWDC 应用程序可充分体验 2019 年的苹果全球开发者大会。即使不能身在圣何塞亲临现场，果粉们仍然可以每天跟进关于 iOS 和 macOS 的动态，并全年观看视频点播。同时苹果已经将 WWDC 的应用体验延伸至了 Apple Watch 端，用户现在可以随时在手腕上获得自己所关心的信息。

WWDC App 功能介绍

• 观看 iOS 和 tvOS 上的实时流媒体会话。

• 从今年和往年的视频中流式传输或下载 WWDC 视频。

• 在一台 iOS 设备上观看，然后在另一台 iOS 设备 或 Apple TV 上从上次停下的地方跟进。

• 浏览会话、实验室和特殊事件的时间、位置和说明。

• 访问资源、文档、示例代码和相关内容。

• 发现相关会话、实验室和视频。

• 将计划项目标记为收藏夹。

• 随时了解最新消息，获取重要通知以及查看新照片。

• 使用室内位置在圣何塞麦克内里会议中心找到您的路线。

• 将您的通行证添加到电子钱包，以便在 WWDC 上更快地办理登机手续。

 

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利