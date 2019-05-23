WWDC App更新 带来新功能和有趣新贴纸

来自苹果的WWDC 2019设计元素。





在今天向媒体发送关于 WWDC 发布会的邀请后，苹果将携配有可定制霓虹灯图标和新贴纸等新功能 WWDC App 为全球开发者大会预热。



更新的 WWDC 应用程序现已经可以在 App Store 上下载：除了新的霓虹灯图标和新的动画贴纸外，还包括许多我们之前见过的功能。



通过 WWDC 应用程序可充分体验 2019 年的苹果全球开发者大会。即使不能身在圣何塞亲临现场，果粉们仍然可以每天跟进关于 iOS 和 macOS 的动态，并全年观看视频点播。同时苹果已经将 WWDC 的应用体验延伸至了 Apple Watch 端，用户现在可以随时在手腕上获得自己所关心的信息。



WWDC App 功能介绍



• 观看 iOS 和 tvOS 上的实时流媒体会话。



• 从今年和往年的视频中流式传输或下载 WWDC 视频。



• 在一台 iOS 设备上观看，然后在另一台 iOS 设备 或 Apple TV 上从上次停下的地方跟进。



• 浏览会话、实验室和特殊事件的时间、位置和说明。



• 访问资源、文档、示例代码和相关内容。



• 发现相关会话、实验室和视频。



• 将计划项目标记为收藏夹。



• 随时了解最新消息，获取重要通知以及查看新照片。



• 使用室内位置在圣何塞麦克内里会议中心找到您的路线。



• 将您的通行证添加到电子钱包，以便在 WWDC 上更快地办理登机手续。





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