WWDC 2019预计会将ReplayKit带到macOS

原生录屏应用终于要来了？

开发人员 Steve Troughton-Smith 在推特上透露了苹果 WWDC 2019 计划的些许内容，其中 ReplayKit 将在今年晚些时候进入 macOS，HealthKit 可能包含听力测试技术。在 Session 6050 安排中，参会开发者将见到负责 ReplayKit 的苹果工程师并获得代码帮助。ReplayKit 是 WWDC 15 推出的苹果原生录屏 API，这个全新框架可以让玩家更便捷地记录游戏进度或数据以及分享的功能。在 Session 6050 安排中，在 ReplayKit Lab 的列表中除了 iOS 和 tvOS 之外还出现了 macOS 的身影。Session 218 的主题则是探索 HealthKit 中的新数据表现（Exploring New Data Representations in HealthKit），将向开发者们交流「高频健康数据类型的现代存储，访问心跳速率数据，以及通过对听力健康的关注为人们带来全新的健康维度」。目前尚不清楚听力技术如何在 HealthKit 的背景下发挥作用，目前 iOS Health 确实可以存储基于应用的听力测试结果数据。然后将其共享给听力学家和其他医疗专业人，以作为相关措施的基础。WWDC 2019 的开幕演讲将会在 6 月 3 日进行，目前的猜测是苹果正在考虑推出模块化的 Mac Pro，以及扩展 Marzipan 使其容易在 iOS 和 macOS 上开发应用程序。新版本的 iOS，macOS，watchOS 和 tvOS 将首次亮相。iOS 13 预计将有关于屏幕时间（Screen Time），iMessage 和苹果阅读（Apple Books）的更新和暗模式。macOS 10.15 应该会剔除 QuickTime，Carbon 和 Ink 并结束支持 32 位应用程序，引入 Siri 快捷键和独立音乐、播客和电视应用程序。我们将和广大锋友一起关注 WWDC 的有关消息。

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