苹果寄出WWDC邀请函 主题演讲6月4日凌晨一点

你看出什么线索了？

苹果今晨开始寄送邀请函，邀请媒体参加即将于美国太平洋时间 6 月 3 日上午 10 点在加州圣何塞 McEnery 会议中心举行的第 30 届全球开发者大会（WWDC）的特别活动。







在特别活动主题演讲期间，苹果将会提前预览四大软件平台的最新一代操作系统，即 iOS 13、macOS 10.15、watchOS 6 和 tvOS 13 的核心功能。另外，苹果还很有可能会借此机会发布全新模块化 Mac Pro 以及配套的专业显示器。



今天的邀请函所附的创意作品的设计风格与 3 月份苹果宣布 WWDC 活动时间时推出的海报保持一致，也是一个动话表情（Animoji）「脑洞大开」迸射出许多开发组件的设计。有媒体从邀请函配色选择上推测出苹果可能会为 iOS 13 系统加入深色模式。



另外，苹果很有可能会通过此次 WWDC 展示其跨平台 App 计划「Project Marzipan」的具体内容。对开发者来讲，这将是 iOS、macOS 开发的新趋势；对于普通用户来讲，这意味着未来也会有更多优秀 iOS 应用出现在 Mac 平台。



WWDC 全球开发者大会会期五天，除了主题演讲，还将举办一些主题活动以及大量技术开发讲座，苹果也会派出数百名工程师进驻现场提供技术支持。对于那些无法参加大会的开发者，苹果会第一时间更新 WWDC 官网以及 WWDC 的 iOS/tvOS 应用，提供最新的视频和演示文稿等资源。



如果你对此次 WWDC 有什么期待，可以留言分享出来。

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