苹果发布macOS Mojave 10.14.5补充更新

解决 2018/2019 款 MacBook Pro 中 T2 安全芯片的一个固件问题

macOS Mojave 10.14.5 系统更新刚刚发布不到两周时间，苹果今晨又发布了一版补充更新，不过针对的是 2018、2019 款搭载苹果自研 T2 安全芯片的 15 英寸 MacBook Pro。







根据苹果的更新提示可知，这次的补充更新解决了一个影响搭载 T2 芯片的 Mac 电脑的「固件问题」，而该固件问题的具体细节并未在更新提示中给出。



Mac 用户可以打开「系统偏好设置」App，进入「软件更新」板块进行升级，苹果建议所有受影响用户进行此次更新。



苹果昨天低调发布/发售了全新 2019 款 MacBook Pro，除了带来更快的英特尔第八代、第九代处理器外，新设备还改良了蝶式结构键盘（苹果的说法是使用了全新的材料），修复了旧款设备的键盘可能会出现的按键黏滞、重复、失效等问题。



苹果之所以选择在 WWDC 召开前两周低调发布新款 MacBook Pro 而不是选择在主题演讲上发布，很可能是为了淡化键盘按键缺陷问题的影响（因为同时还启动了新的键盘服务计划），所以这并不代表 WWDC 主题演讲只有软件没有硬件发布，我们还是很有希望在 6 月 4 日看到全新模块化 Mac Pro 和品牌显示器的发布的。

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