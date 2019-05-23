2019款全线型号曝光！iPhone 11快来了

数量与去年一样，还是 11 个。

如果你经常关注苹果相关的新闻，应该对欧亚经济委员会数据库这个名词不会太陌生。每次在苹果新品发布前，该数据库中都会提前曝光新设备的型号。 据最新报道，欧亚经济委员会数据库今天又提前出现了新 iPhone 的型号。没错，就是 2019 款 iPhone 产品线全线机型。







数据库文件的「产品名称」一栏中明确标注为「苹果智能手机」，一共有 11 个型号，分别是 A2111、A2160、A2161、A2215、A2216、A2217、A2218、A2219、A2220、A2221 和 A2223。







作为对比，去年出现的也是 11 个型号，分别是 A1920、A1921、A1984、A2097、A2098、A2099、A2101、A2103、A2104、A2105 和 A2106。



我们都知道苹果去年推出了 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 三款 iPhone。所以这次型号数量没有出现变化，也就意味着苹果将会推出这三款手机的后续机型，没有增减。这与此前的传闻保持一致。



目前，有关新一代 iPhone 的最新传闻是苹果今年将关注重点放在了摄像头系统的升级上，整体外观不会有太大改变。有多家媒体认为，三款新 iPhone 的后置摄像头数量都会有所提升：iPhone 11 和 iPhone 11 Max 后置三摄、iPhone 11R 后置双摄，可显著提升拍照（及 AR 增强现实）功能。三款手机的后壳也会升级为 3D 一体化玻璃后壳，尽可能减轻镜头系统变大所造成的突兀感。另外，前置摄像头也会得到规格上的提升，苹果有可能会升级 TrueDepth 原深感摄像头系统。





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