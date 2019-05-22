Apple News+ 改进用户体验 追加「关注」按钮

“有数百人在为你的新闻阅读体验努力着。”





苹果今天发布了一份关于 Apple News + 的新闻稿，强调了出版商对这项新闻订阅服务的肯定，以及苹果对其用户界面进行的一些调整，以方便对文章进行追踪。



随着 5 月 13 日发布的 iOS 12.3 和 macOS 10.14.5，Apple News + 订阅者可以直接从 Apple News + 目录中关注出版物。后续标题中的新内容将自动下载并可离线使用，Apple News + 订阅者还可以在 Apple News 的每个标题频道中下载个别文章。



具体的变化是：新增了一个蓝色的「关注」（Follow）按钮附加到每本杂志的封面上。点击「关注」，可立即将出版物添加到用户的收藏中，并自动下载新一期内容，以便用户可以脱机阅读。





“我们从 Apple News + 上的数百家发行商那里听到了很多很棒的反馈。Apple News + 的最新更新旨在最好地展示他们令人难以置信的新闻，并将最值得信赖的新闻来源放在读者的指尖，”苹果公司互联网软件和服务高级副总裁 Eddy Cue 说。“Apple News + 用户都是非常敬业的读者，大多数人每天访问新闻应用程序。我们有数百人的编辑、工程、营销和设计团队，正致力于为那些喜欢阅读和发现新故事的人们制作 Apple News + 最佳体验。”Apple News + 美版每月 9.99 美元，加拿大每月 12.99 美元。客户可以注册免费的一个月试用版，该计划会在试用期结束后自动续订。要注册 Apple News +，客户必须更新到 iOS 12.2 或 macOS 10.14.4。通过家庭共享，最多六位家庭成员可以共享一份 Apple News + 订阅。Apple News + 将于今年晚些时候在英国和澳大利亚推出。

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